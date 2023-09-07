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【分析】瑞銀再降碧桂園目標價至毫子股　為何看淡公司難受惠於內房新政？

股市 11:10 2023/09/07

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【分析】瑞銀再降碧桂園目標價至毫子股　為何看淡公司難受惠於內房新政?

官媒發聲要求非核人一線城市要取消不合時宜的限購政策後，內房股近日大幅反彈。不過，瑞銀對內房前景看法仍保守，指面對二手放盤量急升下，將對一手樓市價格構成壓力，而碧桂園 （02007） 於低線城市的覆蓋率高達98%，相信碧桂園面對疲弱銷情下，未來會進一步減價，對庫存產生不利影響。瑞銀決定調低碧桂園目標價29%至0.85元，維持「沽售」。

瑞銀表示，碧桂園上半年核心虧損約454億元（人民幣，下同），較該行預期更差，故再調低碧桂園2023至2025年盈利預測，至淨虧損110億至330億元，以反映銷售下及毛利率受損。

下一步要留意的是今年12月及明年1月到期的離岸債

碧桂園早前將9月2日到期的39億元務延長3年，並致力將8隻在岸債亦展期3年。瑞銀稱，下一步要留意的是今年12月及明年1月到期的離岸債。

瑞銀估計，碧桂園每月需要達成214億元的合約銷售，才能令現金流持平，但今年首8個月，碧桂園月份銷售只有120億元，意味公司經營現金流每月負96億元，預期碧桂園未來會放慢建築步伐，以保存現金。

內地買家或避開進行債務重組的民企

碧桂園8月份合約銷售僅79.8億元，按年下跌72%，創2015年7月以來低位。基於碧桂園8月已為在岸債展期，內地買家為避免出現爛尾樓風險，或會避開正進行債務重組的民營內房企業，再加上碧桂園有大量項目位於低線城市，預期碧桂園未來銷售會持續下滑，故此調低碧桂園2023至2025年合約銷售預測，最新為按年跌20%至40%，同時將毛利率預測降低到介乎跌4個百分點至升7個百分點。

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