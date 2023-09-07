【俄烏戰爭】布林肯訪烏首供貧鈾彈 美增逾78億軍援

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（6日）突訪烏克蘭，宣布向烏國增加10億美元援助（約78.4億港元）。國防部同日透露，援助包括首次提供﹑具爭議的「貧鈾彈」（depleted uranium ammunition）。

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布林肯成為烏軍反攻開始後，首位訪問當地的美國高官。他指反攻在近周加速，新援助將有助烏軍維持攻勢及進一步推進。布林肯形容，反攻進程十分重要及具鼓舞性。最新10億美元援助中，其中6.65億美元為軍事及民防安全支援。

美國國防部透露，援助烏克蘭最高1.75億美元武器裝備（約13.72億美元），將首次提供可用在美製「M1艾布蘭」（M1 Abrams）主戰坦克使用的貧鈾彈，以及反裝甲系統﹑戰術空中導航系統及俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統炮彈等。

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貧鈾彈為美國在冷戰時期，針對前蘇聯坦克開發的穿透裝甲彈藥。貧鈾為製作核武時鈾濃縮過程的副產品，因此含有放射性物質，引起不少爭議。專家強調，使用貧鈾彈不會有如核武的核反應。

布林肯在訪問基輔期間，在烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）陪同下，到訪當地的快餐店。兩人談論，西方企業在俄烏戰爭爆發後一度撤離後返回，重新開始業務。

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責任編輯：吳漢培