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【Ethereum ETF】女股神Cathie Wood旗下Ark向美SEC申請成立以太幣現貨ETF

股市 10:44 2023/09/07

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【Ethereum ETF】女股神Cathie Wood旗下Ark向美SEC申請成立以太幣現貨ETF

有科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下Ark Invest 與加密貨幣投資公司21Shares合作，向美國證交會申請成立追踪現貨以太幣（Ethereum）的ETF，該ETF名為「ARK 21Shares ETHEREUM ETF」。

近年SEC已經拒絕數十個現貨比特幣ETF的申請，理由是缺乏足夠的交易監控，可能導致基礎現貨市場受到欺詐和操縱的影響。

今年初，芝商所CBOE曾向美國SEC提交提案，計劃在芝商所 BZX交易所上架和交易Ark Invest和21Shares的現貨比特幣ETF，然而，SEC推遲了是否批准的決定。

華盛頓上訴法院上個月裁決，認為SEC錯誤地拒絕了加密資產管理公司Grayscale Investments上市跟踪現貨比特幣ETF的申請，不過，其後SEC延遲大部分現有比特幣現貨ETF申請的最終決定日期。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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【Bitcoin ETF】Grayscale成功挑戰SEC、實物比特幣ETF有望登場　比特幣急升7%、香港也有概念ETF？

責任編輯：李哲毅

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