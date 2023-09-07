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【騰訊700】騰訊參戰AI推出「混元」　微信上線小程序「混元助手」供商戶試用、哪領域更勝ChatGPT?

股市 13:31 2023/09/07

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騰訊 （00700） 通用大模型「混元」正式向產業亮相，並且在微信上線小程序「混元助手」內測版，供用戶申請試用，但目前主要向企業客戶開放。騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生指出，混元大模型參數規模超越千億級，預訓練語料超2萬億tokens，已經在騰訊雲、騰訊廣告、微信搜一搜等多個騰訊內部業務和產品經過測試，同時也服務產業場景，讓客戶以API調用混元，並建立專屬的行業大模型。

騰訊集團副總裁蔣杰指出，到今年7月底，內地已有逾130個大模型形成「百模大戰」，而騰訊自研機器學習框架Angel，訓練速度較業界主流框架提升1倍、推理速度快主流1.3倍。

騰訊：通用大模型「混元」更可靠　數據庫較ChatGPT更新

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蔣杰續指，混元當前版本的知識截止2023年7月底。以目前OpenAI 向公眾發布的GPT-3.5、GPT-4為參考，該模型的資料庫更新至2021年。

與其他大模型類似，騰訊指出，混元可讓用戶以自然語言發佈內容生成的指令，並控制生成內容的類型，能滿足多種場景的文本生成需求，如文章寫作、營銷文案、視頻即本、電商文案、紀要整理、翻譯、代碼助手等，目前支持以APl形式接入。

蔣杰在會上展示混元的部分功能優勢，指混元具有「探真」算法修正，不依賴外掛解決AI模型面對複雜任務時出現「幻覺」問題，號稱可降低以幻覺回答30%至50%。另外，混元會通過強化學習，提高拒絕回答不安全問題的機率，而且在生成數千字長文、回應邏輯推理時有更多優化。

蔣杰又介紹，混元可接入騰訊文檔作「智能助手」製作圖表，於騰訊廣告按用戶指令生成宣傳圖片。

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記者：麥德銘深圳專電

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