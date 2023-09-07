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【油價走勢】高盛：明年布蘭特期油或升見107美元　OPEC+對油價有擁有異常高的定價權

股市 10:20 2023/09/07

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【油價走勢】高盛:明年布蘭特期油或升見107美元　OPEC+對油價有擁有異常高的定價權

國際油價升越90美元，高盛大宗商品研究部表示，沙特阿拉伯和俄羅斯延長自願減產行動至2023年底，將對油價預測構成看漲風險，因此調高明年油價預測，預期明年布蘭特期油價格將升見每桶107美元。

沙特阿拉伯日均減產100萬桶，俄羅斯則減產30萬桶，兩者均是OPEC+油組聯盟4月達成的減產協議基礎上的額外減產行，有關協議將持續至2024年底。

OPEC+不太可能持續追求遠高於100美元的油價

高盛指，在第一種情境下，若沙特阿拉伯第四季的日均產量，較高盛估計的低約50萬桶，將令該行今年底86美元的油價預測，有2美元的上行風險。在第二種情境下，即OPEC+內9個產油國於2024年1月，未有將今年4月起日均減產170萬桶的規模減半，布蘭特期油於2024年12月可能升至107美元。

不過，高盛強調，布油見107美元並非該行的基本看法，考慮到2022年能源危機引發的大量供應和投資反應，配合該行其對美國頁岩油的高頻追蹤，以及美國汽油價格對政治的重要性，OPEC+不太可能持續追求遠高於100美元的油價，但沙特阿拉伯及俄羅斯延長減產，反映出OPEC+對油價有擁有異常高的定價權，而且OPEC+不太可能急於提高產量。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

相關文章：【油價走勢】沙特、俄羅斯延長減產至年底　布油升至90美元水平

相關文章：【中石油857】中石油：油價料於75至85美元區間波動　會研究及探討與沙特阿美的合作機會

編輯：陳韻妍

布蘭特期油 商品 俄羅斯 期貨 石油輸出國組織 沙特阿拉伯
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