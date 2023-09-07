數碼科技的發展速度令人嘆為觀止，各個行業都開始引入不同數碼方案，以解決人手不足及營運效率等問題，連餐飲業亦不例外。結合機械技術、雲端技術和人工智慧，推出融合智能及機械的數碼餐飲解決方案的新一代數位美食科企BOTINKIT於短短2年間迅速將業務發展至全球各地，在剛過去的7月份，公司除了完成多達數千萬美元的A輪融資外，亦正式在香港科學園成立香港辦公室，並將於2023香港餐飲展隆重登場，向公司及業內人示展示首次登陸香港市場的展會限定時尚米白色美食機械人BOTINKIT Max，更邀得星級廚師 Christian Yang 合作，示範如何使用BOTINKIT Max烹煮出美味菜餚。

BOTINKIT Max美食機械人首登香港 展會限定顏色亮相 結合智能與時尚

今年的香港餐飲展於9月5日至7日假香港會議展覽中心舉行，亦是BOTINKIT Max首次於香港隆重登場。BOTINKIT於香港餐飲展會展示新一代的BOTINKIT Max，更展出首次亮相的展會限定時尚米白色，打破傳統銀色的設計，將時尚融入烹飪之中。BOTINKIT獲前寶馬集團前設計總監Chris Bangle以設計顧問的身份加入，助力品牌的設計創新與發展，於2年間獲得多個設計獎項，今次以米白色為展會限定顏色，與品牌logo顏色互相呼應，突顯品牌個性，產品同時提供各款不同顏色可供定製，結合智能與時尚，打造個性化的BOTINKIT Max。

星級廚師Christian Yang驚喜亮相 演繹BOTINKIT Max強大功能 還原風味鑊氣

為了讓公眾更清晰了解BOTINKIT Max的操作，BOTINKIT首次設立公眾展出環節，向公眾示範如何以BOTINKIT Max的各個功能，烹調出經典港式小炒—乾炒牛河，盡顯BOTINKIT Max的3D拋炒工藝，還原大排檔風味鑊氣。為了全面展現產品的多元化性質和突破「傳統中菜炒餸機械人」的框架，BOTINKIT特意邀請星級廚師Christian Yang示範其招牌特色Fusion菜︰冬蔭功海鮮炒螺絲粉及蒜香干邑一口牛。BOTINKIT Max透過雲端功能下載Christian創作的食譜，然後助手只需按語音提示投放食材，BOTINKIT Max會作智能調味及溫度控制等，並自行造出融合港人熱愛的泰式風味和中式鑊氣的冬蔭功海鮮炒螺絲粉及具鐵板燒風味及表面帶有微微焦香的Medium rare蒜香干邑一口牛。得到BOTINKIT Max的輔助，Christian有更多時間與在場VIP交流心得，製成品亦獲試食者大讚，完美展示BOTINKIT Max作為「廚房助手」的角色。

展示一體化數位廚房解決方案成果 吸納合作伙伴 為企業提高競爭力

香港餐飲展今年以嶄新形式舉行，提供一站式採購、交流和學習平台，BOTINKIT希望在餐飲展中向公眾展示BOTINKIT Max結合機械技術、雲端技術和人工智慧的成果，從而吸納更多合作伙伴，讓新一代的BOTINKIT Max可以融入企業營運，以一體化數位廚房解決方案幫助企業保持質素及提高企業的競爭力。未來，BOTINKIT希望將產品推廣至B2C市場，讓BOTINKIT Max成為家用廚房的好拍檔，推動邁向「數碼化新餐飲時代」。

關於BOTINKIT

以“Robot in Kitchen”命名的 BOTINKIT 是一家成立於 2021 年的食品科技初創企業。我們正透過機械技 術、雲端技術和人工智慧，創建世上首個以機械人為基礎的數位食品生態系統。旨在通過技術與藝術的完美融合，重新定義餐飲的本質，為客人提供一體化數位廚房解決方案，帶來簡單和智能化的烹調體驗，使餐廳的營運效率最佳化，協助餐飲業界人士解決不同的問題，打造一個「數碼化新餐飲時代」。

BOTINKIT官方網頁：https://www.botinkit.com/

(特約)