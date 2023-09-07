  • 28°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所388】港交所倫敦辦事處開幕　歐冠昇︰加強全球互聯互通、進一步鞏固香港全球超級聯繫人角色

股市 09:48 2023/09/07

分享：

分享：

港交所 （00388） 倫敦辦事處開幕，新辦事處負責推廣港交所旗下國際股本證券業務、連接香港與中國內地市場之間的互聯互通機制，以及增長迅速的衍生產品組合。港交所倫敦辦事處亦會為集團的歐洲客戶提供服務，並介紹香港資本市場的機遇和創新發展。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，倫敦辦事處的開業是集團的另一個重要發展里程碑，反映集團支持全球客戶的持續承諾，而新開幕的倫敦辦事處將連同其近期開業的紐約辦事處一起為全球客戶帶來更便利的投資渠道、更多投資機遇和更獨到的見解。

點擊圖片放大
+3
+2

「憑藉集團在世界三大主要時區的業務，港交所能更有效地連接資本與機遇，加強全球互聯互通，進一步鞏固香港作為全球超級聯繫人的角色。」

倫敦辦事處為歐洲客戶提供更好支持

歐冠昇表示，透過營運旗下的倫敦金屬交易所，集團與倫敦的金融業界素來有緊密聯繫，新辦事處的開幕將會為其在歐洲不斷增長的客戶提供更好的支持，期待與當地投資者、企業及風險管理人合作，共同實現長遠發展。

港交所市場拓展聯席主管董凱文表示，倫敦是世界其中一個頂尖的金融中心，擁有歐洲最龐大的資金池，亦以其廣泛的國際專業人才網絡和勇於創新而聞名，匯聚了來自世界各地的對沖基金、私募股權和金融科技公司。落戶於這座城市有助我們與歐洲客戶和合作夥伴加深聯繫，更貼近他們的需求，幫助他們捕捉亞洲的增長機遇。

相關文章：【港交所388】歐冠昇再乘紅色的士「出國」　宣傳港交所倫敦辦事處啟用

相關文章：【新股IPO】歐冠昇：收到數間生科企業的上市申請　港交所已建立強大生科生態圈

責任編輯︰梁浩碩

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

港股 香港交易所（00388） 倫敦金屬交易所 香港交易及結算所有限公司 歐冠昇 倫敦
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【油價走勢】高盛：明年布蘭特期油或升見107美元　OPEC+對油價有擁有異常高的定價權

下一篇文章

【儲局官員】柯林斯︰需耐心評估數據　仍有可能需要進一步加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
【美股收市】長債息升見4.3厘 道指滑落198點 納指跌1.1% 蘋果挫3.6%
【美股收市】長債息升見4.3厘 道指滑落198點 納指跌1.1% 蘋果挫3.6%
【手機大戰】美議員指中芯違反制裁、中芯跌逾6%　傳内地禁中央部委官員返工用iPhone
【手機大戰】美議員指中芯違反制裁、中芯跌逾6%　傳内地禁中央部委官員返工用iPhone
【港股夜期+ADR】夜期收市升25點　港交所ADR高港1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升25點　港交所ADR高港1%（不斷更新）
【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款