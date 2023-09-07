【港交所388】港交所倫敦辦事處開幕　歐冠昇︰加強全球互聯互通、進一步鞏固香港全球超級聯繫人角色

港交所 （00388） 倫敦辦事處開幕，新辦事處負責推廣港交所旗下國際股本證券業務、連接香港與中國內地市場之間的互聯互通機制，以及增長迅速的衍生產品組合。港交所倫敦辦事處亦會為集團的歐洲客戶提供服務，並介紹香港資本市場的機遇和創新發展。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，倫敦辦事處的開業是集團的另一個重要發展里程碑，反映集團支持全球客戶的持續承諾，而新開幕的倫敦辦事處將連同其近期開業的紐約辦事處一起為全球客戶帶來更便利的投資渠道、更多投資機遇和更獨到的見解。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「憑藉集團在世界三大主要時區的業務，港交所能更有效地連接資本與機遇，加強全球互聯互通，進一步鞏固香港作為全球超級聯繫人的角色。」

倫敦辦事處為歐洲客戶提供更好支持

歐冠昇表示，透過營運旗下的倫敦金屬交易所，集團與倫敦的金融業界素來有緊密聯繫，新辦事處的開幕將會為其在歐洲不斷增長的客戶提供更好的支持，期待與當地投資者、企業及風險管理人合作，共同實現長遠發展。

港交所市場拓展聯席主管董凱文表示，倫敦是世界其中一個頂尖的金融中心，擁有歐洲最龐大的資金池，亦以其廣泛的國際專業人才網絡和勇於創新而聞名，匯聚了來自世界各地的對沖基金、私募股權和金融科技公司。落戶於這座城市有助我們與歐洲客戶和合作夥伴加深聯繫，更貼近他們的需求，幫助他們捕捉亞洲的增長機遇。

相關文章：【港交所388】歐冠昇再乘紅色的士「出國」 宣傳港交所倫敦辦事處啟用

相關文章：【新股IPO】歐冠昇：收到數間生科企業的上市申請 港交所已建立強大生科生態圈

責任編輯︰梁浩碩