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【券商點睇】中期業績已由虧轉盈 呷哺呷哺同店恢復強勁

股樓投資 09:37 2023/09/07

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興證國際報告指出，呷哺呷哺（00520）扭虧轉盈，上半年賺240.6萬元（人民幣，下同），收入按年升32%至28.5億元。到店客流恢復、餐廳網絡擴張，以及其他收入增加為業績轉盈的原因。然而，利潤率較2019年仍有差距，主要因整體單店收入有差距、促銷活動和資產減值損失計提等原因。

【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

期內，公司同店銷售恢復強勁，上半年呷哺呷哺、湊湊同店銷售按年上升29.1%和8.9%。其中，一綫、二綫、三綫及以下城市的呷哺呷哺同店銷售分別上升26.9%、31.9%及29.2%。呷哺呷哺上半年翻座率較去年同期的1.9倍提升至2.4倍，與2019同期持平，湊湊翻座率較去年同期的1.9倍提升至2.1倍。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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該行認為，呷哺呷哺繼續優化店型、提升運營效率、積累會員客群。門店網絡擴張方面，繼續布局出海綫路，呷哺呷哺東擴南擴，湊湊探索下沉機會，預計公司2023至2025年營業收入按年增幅為32.9%、20.3%和21.5%，純利為1.1億元、2.5億元及4億元，維持「增持」評級，目標價6港元。

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責任編輯：林衛

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目標價 同店銷售 呷哺呷哺（00520） 港股 中國

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