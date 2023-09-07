【券商點睇】上半年運營好壞參半 華潤燃氣挑戰性高於以往

交銀國際發表報告指，華潤燃氣（01193）管理層將全年售氣量指引下調至7%，此前為雙位數增長。公司積極布局未來三年的發展目標，應有助分散新增接駁量潛在的下行風險，有助進一步改善盈利結構。但在目前宏觀環境下，燃氣分銷以及延伸的服務範圍加速發展的挑戰性應高於以往。

【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

該行維持對下半年，以及2024至2025年較保守的預期，包括2023至2025年間約7%的零售氣量按年增長；毛差於2024至2025年提升至每立方0.51元及0.52元；2023至2024年新增接駁320萬戶和290萬戶；以及綜合服務收入2022至2025年間複合增長18%。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

交銀國際認為，華潤燃氣的中期業績，略為舒緩投資者對行業零售氣量的擔憂。對於2025年公司較進取的發展目標，今年下半年的業績會是新目標一個重要觀察窗口，在此之前，仍待公司加速發展的可見度進一步提升，才考慮調升評級。建議投資者靜待較優風險回報比的買入機會，維持「中性」評級，目標價下調至25.4港元。

【同場加映】青姐話：真升？反彈？虛火？

【同場加映】溫股知新：政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛