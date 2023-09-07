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【港股市況】恒大、融創內房再爆上　中芯、手機設備股挫　恒指早段跌百點（不斷更新）

股市 10:00 2023/09/07

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港股市況不斷更新

美股向下，港股輕微低開。中國恒大 （03333） 再升14%，融創中國 （01918） 升逾6%，碧桂園 （02007） 升逾5%，恒指低開12點，開報18437點，科指升近0.1%，報4179點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：59】陽光房地產基金 （00435） 年度可分派收入減少11.8%至3.8億元，每基金單位分派下跌12%至22仙，當中末期每基金單位分派11仙，股價今早偏軟跌0.4%，低見2.7元。

【業績｜REIT】陽光房地產基金全年每基金單位分派跌12%　甲級寫字樓供過於求、空缺率16%　管理層料成新常態（第二版）

【09：56】新奧能源 （02688） 止跌，今早逆市反彈半成，高見57.8元。

【09：50】中芯國際 （00981） 跌幅擴至逾4%，低見20.55元。

【09：49】【港交所388】港交所倫敦辦事處開幕　歐冠昇︰加強全球互聯互通、進一步鞏固香港全球超級聯繫人角色

【09：45】億達 （03639） 今早再升1.2倍，高見0.9元，成交611.5萬元。

【09：39】中芯國際 （00981） 跌近3%，早段低見20.7元。美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）指，中芯或違反美國對華為制裁，並試圖獲取美國的知識產權。

【手機大戰】美議員指中芯違反制裁　蘋果跌3%、傳内地禁中央部委官員返工用iPhone

【09：37】蘋果（美︰AAPL）跌逾3%，舜宇 （02382） 跌2%，瑞聲 （02018） 跌逾1%，丘鈦 （01478） 跌1%，高偉電子 （01415） 跌3%。

【09：36】大市開市後跌逾百點，恒指報18307點，跌142點，科指跌1.1%，報4132點。

【09：34】香港科技探索 （01137） 跌逾1%，低見3.26元。HKTVmall8月每月訂單總商品交易額（GMV）按年升3.9%至7.5億元，按月升5.8%。

【香港科技探索】HKTVmall 8月GMV按年升3.9%　按月亦升5.8%

【09：31】安踏 （02020） 逆市升近2%，早段高見91.5元。

【新股IPO】安踏旗下Amer Sports尋求100億美元估值　傳已赴美秘密遞交IPO申請、擬最快明年初上市

【09：30】阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，美團 （03690） 升0.4%。

【09：22】中國恒大 （03333） 再升14%，融創中國 （01918） 升逾6%，碧桂園 （02007） 升逾5%，恒指低開12點，開報18437點，科指升近0.1%，報4179點。

【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？

【09：13】期指開報18450點，升26點。

【09：13】中國置業投資 （00736） 復牌。

【08：35】恒指黑期升約59點，報18459點，道指期貨跌4點，報34475點。

【07：45】【Morning精點】官媒：限購、限售等政策不合時宜、應因城施策取消︱專家教認購綠債4大醒招

【07：45】港股ADR收報18490點，升41點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58元，較港收市價高0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報326.39元，較港收市價低0.41元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.59元，較港收市價高0.34元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國服務業指數勝預期，由50.4升至54.5，為半年以來最高，連續8個月處於擴張水平，反映美國經濟強靭。美國10年期債息升見4.3厘。道指跌198點，報34443點；標指跌31點，報4465點；納指跌1.06%，報13872點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】夜期收市升25點　港交所ADR高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
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