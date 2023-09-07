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【港股市況】中芯挫半成 內房高開回吐 三桶油逆市升 恒指午後跌近200點（不斷更新）
美股向下，港股半日續跌逾百點。恒指低開12點，其後走勢向下，曾跌204點，低見18245點。恒生指數半日跌175點，報18274點，成交435.9億元。科指跌1.5%，報4114點。中芯 （00981） 跌5%，內房回吐，碧桂園 （02007） 跌近5%，恒大 （03333） 跌3%，融創 （01918） 跌逾1%，三桶油逆市升。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
大行報告︰
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分析︰
【分析】瑞銀再降碧桂園目標價至毫子股 為何看淡公司難受惠於內房新政？
財經日誌︰
即市走勢︰
【13：00】恒生指數午後初段跌185點，報18264點，科指跌1.5%，報4113點。
【12：34】【內房危機】安聯：內房行業將出現結構性衰退 服務業取代房地產成中國長期增長核心
【12：03】【騰訊700】騰訊湯道生：不認為我們AI大模型晚了起步 需要「創意方式」緩美國芯片限制
【12：00】恒生指數半日跌175點，報18274點，成交435.9億元。科指跌1.5%，報4114點。中芯 （00981） 跌5%，內房回吐，碧桂園 （02007） 跌近5%，恒大 （03333） 跌3%，融創 （01918） 跌逾1%，三桶油逆市升。
【11：52】【中國救市】內銀陸續公布存量首套房貸利率調整細節 9.25主動變更合同貸款利率
【11：43】港股中午收市前跌約179點，報18270點，科指跌1.6%，報4112點。
【11：35】內地股市向下，上證半日跌0.6%，深證跌1.2%，創業板指跌1.4%。
【11：20】中芯 （01918） 最新跌6%，低見20.1元。
【11：13】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，小米 （01810） 跌0.9%。
【11：10】以美元計價，中國8月進口按年下降7.3%，中國8月出口按年下降8.8%。中國8月貿易順差683.6億美元。
【11：07】恒指最新跌近200點，報18260點，跌189點，科指跌1.8%，報4103點。
【11：02】融創中國 （01918） 轉跌7%，低見2.46元。恒大 （03333） 跌逾1%，低見0.63元。
【11：01】龍源電力 （00916） 逆市造好升近7%，高見6.67元。龍源電力公布建議授權董事會回購不超過股總數的10%H股。
【10：40】中芯 （00981） 最新跌半成，低見20.3元。
【10：36】滙豐 （00005） 跌0.6%，友邦 （01299） 跌1%，中移動 （00941） 逆市靠穩升0.1%，港交所 （00388） 跌逾1%。
【10：25】【騰訊700】騰訊參戰AI推出通用大模型混元 用戶可於微信上線小程序「混元助手」申請試用內測版
【10：17】大市跌幅略為收窄，報18344點，跌105點，早段曾跌179點低見18270點，科指跌0.8%，報4141點。
【10：15】意馬國際 （00585） 再升逾7%，破頂高見3.56元。
【10：12】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 升2%，破頂高見6.02元，中海油 （00883） 升近1%，破頂高見13.74元，中石化 （00386） 升0.4%。
【10：09】恒大 （03333） 升幅收窄至4%，報0.67元，今早曾升近三成高見0.83元，融創 （01918） 升逾3%，報2.75元，今早高見3.23元。
【10：07】部分內房股轉跌，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌0.7%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾1%，龍湖 （00960） 跌逾2%。
【09：59】陽光房地產基金 （00435） 年度可分派收入減少11.8%至3.8億元，每基金單位分派下跌12%至22仙，當中末期每基金單位分派11仙，股價今早偏軟跌0.4%，低見2.7元。
【業績｜REIT】陽光房地產基金全年每基金單位分派跌12% 甲級寫字樓供過於求、空缺率16% 管理層料成新常態（第二版）
【09：56】新奧能源 （02688） 止跌，今早逆市反彈半成，高見57.8元。
【09：50】中芯國際 （00981） 跌幅擴至逾4%，低見20.55元。
【09：49】【港交所388】港交所倫敦辦事處開幕 歐冠昇︰加強全球互聯互通、進一步鞏固香港全球超級聯繫人角色
【09：45】億達 （03639） 今早再升1.2倍，高見0.9元，成交611.5萬元。
【09：39】中芯國際 （00981） 跌近3%，早段低見20.7元。美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）指，中芯或違反美國對華為制裁，並試圖獲取美國的知識產權。
【手機大戰】美議員指中芯違反制裁 蘋果跌3%、傳内地禁中央部委官員返工用iPhone
【09：37】蘋果（美︰AAPL）跌逾3%，舜宇 （02382） 跌2%，瑞聲 （02018） 跌逾1%，丘鈦 （01478） 跌1%，高偉電子 （01415） 跌3%。
【09：36】大市開市後跌逾百點，恒指報18307點，跌142點，科指跌1.1%，報4132點。
【09：34】香港科技探索 （01137） 跌逾1%，低見3.26元。HKTVmall8月每月訂單總商品交易額（GMV）按年升3.9%至7.5億元，按月升5.8%。
【香港科技探索】HKTVmall 8月GMV按年升3.9% 按月亦升5.8%
【09：31】安踏 （02020） 逆市升近2%，早段高見91.5元。
【新股IPO】安踏旗下Amer Sports尋求100億美元估值 傳已赴美秘密遞交IPO申請、擬最快明年初上市
【09：30】阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，美團 （03690） 升0.4%。
【09：22】中國恒大 （03333） 再升14%，融創中國 （01918） 升逾6%，碧桂園 （02007） 升逾5%，恒指低開12點，開報18437點，科指升近0.1%，報4179點。
【09：13】期指開報18450點，升26點。
【09：13】中國置業投資 （00736） 復牌。
【08：35】恒指黑期升約59點，報18459點，道指期貨跌4點，報34475點。
【07：45】【Morning精點】官媒：限購、限售等政策不合時宜、應因城施策取消︱專家教認購綠債4大醒招
【07：45】港股ADR收報18490點，升41點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58元，較港收市價高0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報326.39元，較港收市價低0.41元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.59元，較港收市價高0.34元或0.4%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國服務業指數勝預期，由50.4升至54.5，為半年以來最高，連續8個月處於擴張水平，反映美國經濟強靭。美國10年期債息升見4.3厘。道指跌198點，報34443點；標指跌31點，報4465點；納指跌1.06%，報13872點。
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港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】夜期收市升25點 港交所ADR高港1%（不斷更新）
責任編輯︰梁浩碩