【恒指夜期+ADR】夜期收市跌174點　阿里美股低港3%（不斷更新）

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阿里巴巴、小鵬汽車、富途等美股遭到沉重沽壓，反映中概股走勢的納斯達克金龍中國指數跌4%，收報6799點；夜期跌174點，收報17982點；阿里巴巴美股低港3%。不過，今日能否開市，要留意天氣情況。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 122.77 -1.8% 騰訊ADR 316.48 -1.6% 滙豐ADR 57.81 +0.9% 阿里巴巴美股 88.16 -2.9%

北水全日錄逾70億淨流入 盈富，國指ETF成主要吸納目標

北水吸資情況持續，全日淨流入金額增至70.5億元，連續13個交易日錄淨流入。資金轉而大手吸納指數ETF，盈富基金 （02800） 全日錄21.3億元淨流入，恒生國指ETF （02828） 及融創中國 （01918） 分別吸資4.1及3.9億元。淨流出方面，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別錄1及0.4億元淨流出。

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中芯挫7% 碧桂園回吐12%、融創跌6% 恒指跌247點

港股續跌逾200點。恒指低開12點，其後跌幅逐步擴大，恒指跌247點，收報18202點，成交868億元。科指跌2%，報4091點。中芯 （00981） 跌逾7%，融創 （01918） 跌逾6%，碧桂園 （02007） 跌逾12%，ATM跌逾1%至2%，中石油 （00857） 逆市升近3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 中石油 6.02 +2.9 +5 6 小米 11.90 +1.2 +3 102 工行 3.77 +0.8 +3 3 阿里巴巴 90.80 -1.6 -23 22 騰訊 321.60 -1.8 -26 14 美團 125.00 -2.6 -30 -

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析︰

【分析】內房股反彈浪可持續多久？ 摩通指小心一個風險

【分析】瑞銀再降碧桂園目標價至毫子股 為何看淡公司難受惠於內房新政？

大行報告︰

【大行報告】里昂：長和仍未脫困故降目標價14% 哪兩項業務的盈利前景仍具挑戰？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌174點，收報17982點

【21：56】夜期跌216點

【18：55】北水全日錄逾70億淨流入 盈富，國指ETF成主要吸納目標 恒指夜期微跌5點

【17：36】【美團3690】美團再遭上市前股東減持 紅杉資本中國勁沽2635萬股、套現34億

【17：18】【麥明詩】傳承教育有意轉往主板上市 建議仍處於初步評估階段

【16：40】【業績｜新地系】新鴻基地產全年基礎溢利跌16.7%、受累物業銷售溢利減少 維持末期息每股3.7元

【16：28】【沽空狙擊】諾輝健康：已就Capital Watch不實報告提起刑事訴訟

【16：10】中芯 （00981） 跌逾7%，融創 （01918） 跌逾6%，碧桂園 （02007） 跌逾12%，ATM跌逾1%至2%，中石油 （00857） 逆市升近3%，恒指跌247點，收報18202點，成交868億元。科指跌2%，報4091點。

【16：00】恒指U盤前跌237點，報18212點。

【15：34】碧桂園 （02007） 回吐一成，低見1.09元。

【15：03】中芯 （00981） 尾市跌7%，低見19.94元。

【15：00】港股尾市跌約250點，報18200點；科指跌2.1%，報4089點。

【14：50】珍酒奇渡 （06979） 逆市升逾6%，破頂高見11.68元。

【14：43】碧桂園 （02007） 最新跌逾8%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌近2%，雅居樂 （03383） 跌6%，龍湖 （00960） 、融創 （01918） 跌逾2%。另一方面，恒大 （03333） 升逾1%，億達 （03639） 升逾7成。

【14：29】中芯國際 （00981） 跌逾6%，華虹半導體 （01347） 跌近半成。

【14：27】恒指最新跌約211點，報18238點，科指跌1.7%，報4103點。

【13：36】中石油 （00857） 午後升幅擴至逾3%，破頂高見6.04元。

【13：36】【AI熱潮】內地科網巨企插旗AI 螞蟻周五公布自研大模型進展、小米AI應用「小愛同學」持續激請內測

【13：35】攜程 （09961） 續跌逾3%，低見290.4元。

【13：33】恒大 （03333） 、融創 （01918） 最新分別轉升逾4%。

【13：00】恒生指數午後初段跌185點，報18264點，科指跌1.5%，報4113點。

【12：34】【內房危機】安聯：內房行業將出現結構性衰退 服務業取代房地產成中國長期增長核心

【12：03】【騰訊700】騰訊湯道生：不認為我們AI大模型晚了起步 需要「創意方式」緩美國芯片限制

【12：00】恒生指數半日跌175點，報18274點，成交435.9億元。科指跌1.5%，報4114點。中芯 （00981） 跌5%，內房回吐，碧桂園 （02007） 跌近5%，恒大 （03333） 跌3%，融創 （01918） 跌逾1%，三桶油逆市升。

【11：52】【中國救市】內銀陸續公布存量首套房貸利率調整細節 9.25主動變更合同貸款利率

【11：43】港股中午收市前跌約179點，報18270點，科指跌1.6%，報4112點。

【11：35】內地股市向下，上證半日跌0.6%，深證跌1.2%，創業板指跌1.4%。

【11：20】中芯 （01918） 最新跌6%，低見20.1元。

【11：13】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，小米 （01810） 跌0.9%。

【11：10】以美元計價，中國8月進口按年下降7.3%，中國8月出口按年下降8.8%。中國8月貿易順差683.6億美元。

【11：07】恒指最新跌近200點，報18260點，跌189點，科指跌1.8%，報4103點。

【11：02】融創中國 （01918） 轉跌7%，低見2.46元。恒大 （03333） 跌逾1%，低見0.63元。

【11：01】龍源電力 （00916） 逆市造好升近7%，高見6.67元。龍源電力公布建議授權董事會回購不超過股總數的10%H股。

【10：40】中芯 （00981） 最新跌半成，低見20.3元。

【10：36】滙豐 （00005） 跌0.6%，友邦 （01299） 跌1%，中移動 （00941） 逆市靠穩升0.1%，港交所 （00388） 跌逾1%。

【10：25】【騰訊700】騰訊參戰AI推出通用大模型混元 用戶可於微信上線小程序「混元助手」申請試用內測版

【10：17】大市跌幅略為收窄，報18344點，跌105點，早段曾跌179點低見18270點，科指跌0.8%，報4141點。

【10：15】意馬國際 （00585） 再升逾7%，破頂高見3.56元。

【10：12】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 升2%，破頂高見6.02元，中海油 （00883） 升近1%，破頂高見13.74元，中石化 （00386） 升0.4%。

【10：09】恒大 （03333） 升幅收窄至4%，報0.67元，今早曾升近三成高見0.83元，融創 （01918） 升逾3%，報2.75元，今早高見3.23元。

【10：07】部分內房股轉跌，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌0.7%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾1%，龍湖 （00960） 跌逾2%。

【09：59】陽光房地產基金 （00435） 年度可分派收入減少11.8%至3.8億元，每基金單位分派下跌12%至22仙，當中末期每基金單位分派11仙，股價今早偏軟跌0.4%，低見2.7元。

【業績｜REIT】陽光房地產基金全年每基金單位分派跌12% 甲級寫字樓供過於求、空缺率16% 管理層料成新常態（第二版）

【09：56】新奧能源 （02688） 止跌，今早逆市反彈半成，高見57.8元。

【09：50】中芯國際 （00981） 跌幅擴至逾4%，低見20.55元。

【09：49】【港交所388】港交所倫敦辦事處開幕 歐冠昇︰加強全球互聯互通、進一步鞏固香港全球超級聯繫人角色

【09：45】億達 （03639） 今早再升1.2倍，高見0.9元，成交611.5萬元。

【09：39】中芯國際 （00981） 跌近3%，早段低見20.7元。美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）指，中芯或違反美國對華為制裁，並試圖獲取美國的知識產權。

【手機大戰】美議員指中芯違反制裁 蘋果跌3%、傳内地禁中央部委官員返工用iPhone

【09：37】蘋果（美︰AAPL）跌逾3%，舜宇 （02382） 跌2%，瑞聲 （02018） 跌逾1%，丘鈦 （01478） 跌1%，高偉電子 （01415） 跌3%。

【09：36】大市開市後跌逾百點，恒指報18307點，跌142點，科指跌1.1%，報4132點。

【09：34】香港科技探索 （01137） 跌逾1%，低見3.26元。HKTVmall8月每月訂單總商品交易額（GMV）按年升3.9%至7.5億元，按月升5.8%。

【香港科技探索】HKTVmall 8月GMV按年升3.9% 按月亦升5.8%

【09：31】安踏 （02020） 逆市升近2%，早段高見91.5元。

【新股IPO】安踏旗下Amer Sports尋求100億美元估值 傳已赴美秘密遞交IPO申請、擬最快明年初上市

【09：30】阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，美團 （03690） 升0.4%。

【09：22】中國恒大 （03333） 再升14%，融創中國 （01918） 升逾6%，碧桂園 （02007） 升逾5%，恒指低開12點，開報18437點，科指升近0.1%，報4179點。

【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？

【09：13】期指開報18450點，升26點。

【09：13】中國置業投資 （00736） 復牌。

【08：35】恒指黑期升約59點，報18459點，道指期貨跌4點，報34475點。

【07：45】【Morning精點】官媒：限購、限售等政策不合時宜、應因城施策取消︱專家教認購綠債4大醒招

【07：45】港股ADR收報18490點，升41點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58元，較港收市價高0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報326.39元，較港收市價低0.41元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.59元，較港收市價高0.34元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國服務業指數勝預期，由50.4升至54.5，為半年以來最高，連續8個月處於擴張水平，反映美國經濟強靭。美國10年期債息升見4.3厘。道指跌198點，報34443點；標指跌31點，報4465點；納指跌1.06%，報13872點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】夜期收市升25點 港交所ADR高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩