  • 28°C
香港時間 : 2023907日 (週四) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+北水】北水全日錄逾70億淨流入　盈富，國指ETF成主要吸納目標　恒指夜期微跌5點（不斷更新）

股市 18:55 2023/09/07

分享：

分享：

北水吸資情況持續，全日淨流入金額增至70.5億元，連續13個交易日錄淨流入。資金轉而大手吸納指數ETF，盈富基金 （02800） 全日錄21.3億元淨流入，恒生國指ETF （02828） 及融創中國 （01918） 分別吸資4.1及3.9億元。淨流出方面，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別錄1及0.4億元淨流出。

恒指夜期跌5點，報18151點。

點擊圖片放大

中芯挫7% 碧桂園回吐12%、融創跌6% 恒指跌247點

港股續跌逾200點。恒指低開12點，其後跌幅逐步擴大，恒指跌247點，收報18202點，成交868億元。科指跌2%，報4091點。中芯 （00981） 跌逾7%，融創 （01918） 跌逾6%，碧桂園 （02007） 跌逾12%，ATM跌逾1%至2%，中石油 （00857） 逆市升近3%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
中石油6.02+2.9+56
小米11.90+1.2+3102
工行3.77+0.8+33
阿里巴巴90.80-1.6-2322
騰訊321.60-1.8-2614
美團125.00-2.6-30-

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析︰

【分析】內房股反彈浪可持續多久？　摩通指小心一個風險

【分析】瑞銀再降碧桂園目標價至毫子股　為何看淡公司難受惠於內房新政？

大行報告︰

【大行報告】里昂：長和仍未脫困故降目標價14%　哪兩項業務的盈利前景仍具挑戰？

財經日誌︰

點擊圖片放大
+6
+5

即市走勢︰

【18：55】北水全日錄逾70億淨流入 盈富，國指ETF成主要吸納目標 恒指夜期微跌5點

【17：36】【美團3690】美團再遭上市前股東減持　紅杉資本中國勁沽2635萬股、套現34億

【17：18】【麥明詩】傳承教育有意轉往主板上市　建議仍處於初步評估階段

【16：40】【業績｜新地系】新鴻基地產全年基礎溢利跌16.7%、受累物業銷售溢利減少　維持末期息每股3.7元

【16：28】【沽空狙擊】諾輝健康：已就Capital Watch不實報告提起刑事訴訟

【16：10】中芯 （00981） 跌逾7%，融創 （01918） 跌逾6%，碧桂園 （02007） 跌逾12%，ATM跌逾1%至2%，中石油 （00857） 逆市升近3%，恒指跌247點，收報18202點，成交868億元。科指跌2%，報4091點。

【16：00】恒指U盤前跌237點，報18212點。

【15：34】碧桂園 （02007） 回吐一成，低見1.09元。

【15：03】中芯 （00981） 尾市跌7%，低見19.94元。

【15：00】港股尾市跌約250點，報18200點；科指跌2.1%，報4089點。

【14：50】珍酒奇渡 （06979） 逆市升逾6%，破頂高見11.68元。

【14：43】碧桂園 （02007） 最新跌逾8%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌近2%，雅居樂 （03383） 跌6%，龍湖 （00960） 、融創 （01918） 跌逾2%。另一方面，恒大 （03333） 升逾1%，億達 （03639） 升逾7成。

【14：29】中芯國際 （00981） 跌逾6%，華虹半導體 （01347） 跌近半成。

【14：27】恒指最新跌約211點，報18238點，科指跌1.7%，報4103點。

【13：36】中石油 （00857） 午後升幅擴至逾3%，破頂高見6.04元。

【13：36】【AI熱潮】內地科網巨企插旗AI　螞蟻周五公布自研大模型進展、小米AI應用「小愛同學」持續激請內測

【13：35】攜程 （09961） 續跌逾3%，低見290.4元。

【13：33】恒大 （03333） 、融創 （01918） 最新分別轉升逾4%。

【13：00】恒生指數午後初段跌185點，報18264點，科指跌1.5%，報4113點。

【12：34】【內房危機】安聯：內房行業將出現結構性衰退　服務業取代房地產成中國長期增長核心

【12：03】【騰訊700】騰訊湯道生：不認為我們AI大模型晚了起步　需要「創意方式」緩美國芯片限制

【12：00】恒生指數半日跌175點，報18274點，成交435.9億元。科指跌1.5%，報4114點。中芯 （00981） 跌5%，內房回吐，碧桂園 （02007） 跌近5%，恒大 （03333） 跌3%，融創 （01918） 跌逾1%，三桶油逆市升。

【11：52】【中國救市】內銀陸續公布存量首套房貸利率調整細節　9.25主動變更合同貸款利率

【11：43】港股中午收市前跌約179點，報18270點，科指跌1.6%，報4112點。

【11：35】內地股市向下，上證半日跌0.6%，深證跌1.2%，創業板指跌1.4%。

【11：20】中芯 （01918） 最新跌6%，低見20.1元。

【11：13】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌0.5%，小米 （01810） 跌0.9%。

【11：10】以美元計價，中國8月進口按年下降7.3%，中國8月出口按年下降8.8%。中國8月貿易順差683.6億美元。

【11：07】恒指最新跌近200點，報18260點，跌189點，科指跌1.8%，報4103點。

【11：02】融創中國 （01918） 轉跌7%，低見2.46元。恒大 （03333） 跌逾1%，低見0.63元。

【11：01】龍源電力 （00916） 逆市造好升近7%，高見6.67元。龍源電力公布建議授權董事會回購不超過股總數的10%H股。

【10：40】中芯 （00981） 最新跌半成，低見20.3元。

【10：36】滙豐 （00005） 跌0.6%，友邦 （01299） 跌1%，中移動 （00941） 逆市靠穩升0.1%，港交所 （00388） 跌逾1%。

【10：25】【騰訊700】騰訊參戰AI推出通用大模型混元　用戶可於微信上線小程序「混元助手」申請試用內測版

【10：17】大市跌幅略為收窄，報18344點，跌105點，早段曾跌179點低見18270點，科指跌0.8%，報4141點。

【10：15】意馬國際 （00585） 再升逾7%，破頂高見3.56元。

【10：12】三桶油逆市向上，中石油 （00857） 升2%，破頂高見6.02元，中海油 （00883） 升近1%，破頂高見13.74元，中石化 （00386） 升0.4%。

【10：09】恒大 （03333） 升幅收窄至4%，報0.67元，今早曾升近三成高見0.83元，融創 （01918） 升逾3%，報2.75元，今早高見3.23元。

【10：07】部分內房股轉跌，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌0.7%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾1%，龍湖 （00960） 跌逾2%。

【09：59】陽光房地產基金 （00435） 年度可分派收入減少11.8%至3.8億元，每基金單位分派下跌12%至22仙，當中末期每基金單位分派11仙，股價今早偏軟跌0.4%，低見2.7元。

【業績｜REIT】陽光房地產基金全年每基金單位分派跌12%　甲級寫字樓供過於求、空缺率16%　管理層料成新常態（第二版）

【09：56】新奧能源 （02688） 止跌，今早逆市反彈半成，高見57.8元。

【09：50】中芯國際 （00981） 跌幅擴至逾4%，低見20.55元。

【09：49】【港交所388】港交所倫敦辦事處開幕　歐冠昇︰加強全球互聯互通、進一步鞏固香港全球超級聯繫人角色

【09：45】億達 （03639） 今早再升1.2倍，高見0.9元，成交611.5萬元。

【09：39】中芯國際 （00981） 跌近3%，早段低見20.7元。美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）指，中芯或違反美國對華為制裁，並試圖獲取美國的知識產權。

【手機大戰】美議員指中芯違反制裁　蘋果跌3%、傳内地禁中央部委官員返工用iPhone

【09：37】蘋果（美︰AAPL）跌逾3%，舜宇 （02382） 跌2%，瑞聲 （02018） 跌逾1%，丘鈦 （01478） 跌1%，高偉電子 （01415） 跌3%。

【09：36】大市開市後跌逾百點，恒指報18307點，跌142點，科指跌1.1%，報4132點。

【09：34】香港科技探索 （01137） 跌逾1%，低見3.26元。HKTVmall8月每月訂單總商品交易額（GMV）按年升3.9%至7.5億元，按月升5.8%。

【香港科技探索】HKTVmall 8月GMV按年升3.9%　按月亦升5.8%

【09：31】安踏 （02020） 逆市升近2%，早段高見91.5元。

【新股IPO】安踏旗下Amer Sports尋求100億美元估值　傳已赴美秘密遞交IPO申請、擬最快明年初上市

【09：30】阿里巴巴 （09988） 升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.6%，美團 （03690） 升0.4%。

【09：22】中國恒大 （03333） 再升14%，融創中國 （01918） 升逾6%，碧桂園 （02007） 升逾5%，恒指低開12點，開報18437點，科指升近0.1%，報4179點。

【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？

【09：13】期指開報18450點，升26點。

【09：13】中國置業投資 （00736） 復牌。

【08：35】恒指黑期升約59點，報18459點，道指期貨跌4點，報34475點。

【07：45】【Morning精點】官媒：限購、限售等政策不合時宜、應因城施策取消︱專家教認購綠債4大醒招

【07：45】港股ADR收報18490點，升41點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58元，較港收市價高0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報326.39元，較港收市價低0.41元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報92.59元，較港收市價高0.34元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】美國服務業指數勝預期，由50.4升至54.5，為半年以來最高，連續8個月處於擴張水平，反映美國經濟強靭。美國10年期債息升見4.3厘。道指跌198點，報34443點；標指跌31點，報4465點；納指跌1.06%，報13872點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

港股上日市況，詳情請看︰【港股夜期+ADR】夜期收市升25點　港交所ADR高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】美滙衝105關　道指期貨微跌4點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）

下一篇文章

【分析】富達：環球經濟前景憂慮增　那類股份有助提升投資回報？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？
【手機大戰】美議員指中芯違反制裁、中芯跌逾6%　傳内地禁中央部委官員返工用iPhone
【手機大戰】美議員指中芯違反制裁、中芯跌逾6%　傳内地禁中央部委官員返工用iPhone
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【美股期貨】道指期貨跌21點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌21點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日錄逾70億淨流入　盈富，國指ETF成主要吸納目標　恒指夜期微跌5點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水全日錄逾70億淨流入　盈富，國指ETF成主要吸納目標　恒指夜期微跌5點（不斷更新）
【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債
【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款