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【日圓走勢】摩通︰日圓跌勢尚未結束　今年可能跌至152　明年見155、兌港元見5算

股市 08:15 2023/09/07

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日圓走勢備受市場關注，摩根大通日本市場研究主管Tohru Sasaki表示，盡管未來數月美元料將不會那麼強勁，但日圓跌勢尚未結束，料日圓兌每美元今年可能會跌至152，每百日圓兌港元見5.13算；明年可能會跌至155水平，每百日圓兌港元見5算。日圓兌每美元最新報147.75。

Tohru Sasaki表示，即使日本央行今年可能放棄孳息曲線控制（YCC）政策，但從長遠來看，也不會帶來太大希望。他指，日本央行很難提高政策利率或壓低通脹，這點不利日圓。

明年日圓料成最弱貨幣之一

Sasaki表示，即使明年日圓也可能成為最弱的貨幣之一，而且他不確定日圓如何才能擺脫這種局面。

日圓本周觸及10個月來新低，引發日本外滙事務官員神田真人發出警告，表示若不穩定走勢持續，當局準備採取行動。

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【日圓走勢】神田真人：滙率若繼續波動、不排除任何選項　日圓輕微回升

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【日圓走勢】高盛︰日圓未來半年有機會跌至155、兌港元見5算　30多年以來最低水平

責任編輯︰梁浩碩

外滙 日圓 日本 日本央行
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