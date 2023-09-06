加拿大央行維持利率不變 稱若通脹持續或進一步加息

加拿大央行周三（6日）將其關鍵隔夜利率維持在5%，指經濟已進入增長疲軟期，但表示如果通脹壓力持續存在，或再加息。

此前，該央行已在6月和7月將利率上調了四分之一個百分點，以應對連續27個月超過2%目標的持續高通脹。

盡管加拿大第二季度國內生產總值出人意料地萎縮了0.2%，但通脹繼續加速，7月份達到了3.3%，核心指標保持在3.5%左右。該行對通脹壓力的持續存在表示擔憂，但表示目前將保持利率穩定，同時準備在必要時進一步提高利率。

【iM人物專訪】獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

做出這一決定時，加拿大的利率正處於22年來的高位，並影響著廣大借款人的支出。

該央行指出，最近油價上升高於之前的預期，這將暫時推動通脹，然後會逐漸消退。盡管經濟增長放緩，但該央行認為這一時期的增長疲軟對於緩解價格壓力至關重要。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】【青姐話】真升？反彈？虛火？

【同場加映】【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機