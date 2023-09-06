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加拿大央行維持利率不變 稱若通脹持續或進一步加息

環球政經 23:00 2023/09/06

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加拿大央行周三（6日）將其關鍵隔夜利率維持在5%，指經濟已進入增長疲軟期，但表示如果通脹壓力持續存在，或再加息。

此前，該央行已在6月和7月將利率上調了四分之一個百分點，以應對連續27個月超過2%目標的持續高通脹。

盡管加拿大第二季度國內生產總值出人意料地萎縮了0.2%，但通脹繼續加速，7月份達到了3.3%，核心指標保持在3.5%左右。該行對通脹壓力的持續存在表示擔憂，但表示目前將保持利率穩定，同時準備在必要時進一步提高利率。

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做出這一決定時，加拿大的利率正處於22年來的高位，並影響著廣大借款人的支出。

該央行指出，最近油價上升高於之前的預期，這將暫時推動通脹，然後會逐漸消退。盡管經濟增長放緩，但該央行認為這一時期的增長疲軟對於緩解價格壓力至關重要。

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撰文 : 林斯凱

加拿大 加息 通脹 加拿大央行 經濟

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