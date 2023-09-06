蘋果與Arm簽訂芯片技術協議 合作至2040年後

據Arm最近的首次公開募股（IPO）文件披露，蘋果（AAPL）已與Arm達成了一項重要的長期芯片技術協議，該協議將延續到2040年以後。

Arm以其在智能手機計算架構方面的知識產權而聞名，該公司將其技術授權給蘋果等。這種合作可以追溯到1990年Arm成立之初，當時蘋果是其最初的合作夥伴之一。

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雖然協議的細節沒有披露，但這次合作強調了蘋果利用Arm技術為其iPhone、iPad和Mac等系列產品設計定制芯片的承諾。此外，蘋果還與其他科技巨頭一起向Arm的IPO投資7.35億美元。

Arm在之前的IPO文件中沒有提到這筆交易的時間，這表明交易是在8月21日至9月5日之間敲定的。

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