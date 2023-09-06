【英國加息】英倫銀行指通脹下降幅度明顯　離利率峰值已變得更近　英鎊滙價見兩月低　兌港元跌穿9.8算　

英倫銀行長貝利（Andrew Bailey）出席英國國會聽證會時指出，當地現時已經離利率峰值更近，英倫銀行已經不再處於明確需要提高利率的階段，現時是受數據所驅動，對貨幣政策的判斷將更加精細。言論顯示央行加息步伐或逐步放緩，令英鎊滙價應聲下跌，兌美元見1.2498，為逾兩個月低，兌港元跌穿9.8算，報9.799。

貝利指出，英國通脹下降幅度可能會相當明顯，並明確表示會將通脹率恢復至2%，但提到燃油價格可能會導致消費物價指數（CPI）上升。然而，他認為當局已經不再處於明確需要提高利率的階段，現時是受數據所驅動，政策具限制性，對貨幣政策的判斷更加精細。

他又提到，加息的重大影響尚未來臨，並指英倫銀行正計劃逐步減少央行的資產負債表。

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編輯：葉志偉