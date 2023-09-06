【新股IPO】安踏旗下Amer Sports尋求100億美元估值　傳已赴美秘密遞交IPO申請、擬最快明年初上市

▲ 【新股IPO】安踏旗下Amer Sports傳已赴美秘密遞交IPO申請 擬最快明年初上市、尋求100億美元估值

安踏體育 （02020） 有份持有的國際運動品牌集團Amer Sports早已傳出有意IPO。據外電引述知情人士指，Amer Sports已向美國證券交易委員會 （SEC）秘密遞交IPO上市申請，計劃最快明年初上市，並尋求最多達100億美元的估值。

知情人士指，Amer Sports目標於IPO集資逾10億美元，視乎市場情況，或最終尋求集資最多30億美元。由於洽談正在進行中，潛在IPO細節仍有變數。

Anta及Amer Sports對報道不予置評。

Amer Sports為安踏與騰訊 （00700） 在內的投資者合組財團於2019年，以現金作價每股40歐元全額收購，涉及資金約46.6億歐元。Amer Sports擁有品牌包括Arc’teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance及Atomic等。

據安踏2023年中期報告，安踏佔持有Amer Sports的AS Holding約52.7%的權益。

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編輯：袁諾曦