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【手機大戰】美議員指中芯違反制裁　蘋果跌3%、傳内地禁中央部委官員返工用iPhone

股市 22:45 2023/09/06

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美議員指中芯違反制裁　傳内地禁中央部委官員返工用iPhone

搭載由中芯 （00981） 代工芯片的華為新旗艦手機「Mate 60 Pro」備受歡迎，上周多地門店均出現排隊盛況，華為似乎已突破芯片禁令，強勢回歸淡出已久的智能手機市場。不過，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）最新指，中芯或違反美國對華為制裁，並試圖獲取美國的知識產權。

美國去年對中國實施先進晶片技術出口限制，並將華為列入俗稱「制裁名單」的實體清單（Entity List），意味任何要供貨給華為的企業，均須獲得美國商務部的批准放行。如今，麥考爾懷疑中芯並沒有獲美國商務部向華為供貨的許可證。

麥考爾目前正率領國會代表團訪問荷蘭，並與當地官員、國會議員等進行雙邊會議，除了質疑中芯是否獲許可證之外，他在會談中呼籲荷蘭光刻機製造商阿斯麥（美：ASML）等公司不要在内地投資。代表團又計劃與阿斯麥代表會面，並討論相關國安議題。

内地據報禁止中央部委官員工作時使用iPhone

與此同時，《華爾街日報》引述消息指，中國政府要求中央部委（central government agencies）官員，在工作中不得使用由蘋果公司（美：AAPL）生產的iPhone手機及其他國外品牌，也不得攜帶該等手機進入辦公室，限制敏感資料流向境外，加強網絡安全的最新行動。

蘋果股價受壓，最新跌2.8%，新造184.46美元。

報道指，有部分政府官員於近期從通訊群組或會議中知悉有關指示，惟目前尚未知悉禁令的適用範圍及受影響官員數量。

中國國務院及蘋果未予以回應。

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