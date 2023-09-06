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【旅遊股】東瀛遊：暑假旺季逾2.5萬人報團、已回復至疫情前8成　料第三季營業額按季升三成

股市 21:00 2023/09/06

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【旅遊股】東瀛遊：暑假旺季逾2.5萬人報團　料第三季營業額按季升三成

港人出遊意欲高，東瀛遊 （06882） 執行董事禤國全表示，適逢紅葉及聖誕旺季即將來臨、其中北海道賞楓團推出不久已火速爆滿， 預計第三季整體營業額較前季飈升接近3成，加上秋季更是中國、長線團的旺季，期待收入甚至可超越疫情前水平。

禤國全指，今年疫情後首個暑期旺季客人報團較預期早，日本繼續成為香港人熱愛的旅遊目的地，整體報團有顯著增長，超過2.5萬人，突破1000團出發。在航運力及人力資源不足之情況下，現時的報團人數已回復至疫情前的80%，略為跑贏大市。當中仍以日本團最受歡迎，暑期約500團出發，佔整體客數一半，創下新高，其次是韓國、 台灣、泰國等東南亞、亦有超過300團出發。

東瀛遊上半年業績虧轉盈，故公司積極加碼投資，拓展加開新舖，繼九龍灣店於今年5月開業後，宣布再加添兩間新店、分別為上星期開幕的屯門華都大道分店以及即將9月下旬開幕的將軍澳東海城分店。同時，將會增聘人手至疫情前8成至460人，以應付需求。

另外，東瀛遊宣布9月8至12日舉行「EGL 旅遊全球感謝祭」，長線團最高減達2000元，首推澳洲黃金海岸6天團，每位低至約9999元，當中全包機場稅、燃油附加費及免收導遊司機服務費 ）。多個地區亦有旅遊優惠，指定東南亞、中國長線旅行團及郵輪船票減500元、日本團減300元 、自由行套票減800元 。

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編輯：袁諾曦

港股 東瀛遊（06882）
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