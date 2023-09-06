【國際果蔬展】亞洲國際果蔬展覽會開幕　匯聚環球逾700間參展商帶來稀有水果

第 16 屆亞洲國際果蔬展覽會，闊別3年後今日（6 日）重回亞洲國際博覽館，雲集來自全球 42 個國家和地區的700 多間參展商，亦迎來 24 個國家和地區展團。



展覽會的展品涵蓋蔬果產業的各個範疇，包括品種稀珍的水果、最新的生產及包裝機械、人工智能篩檢系統等等，參展商亦會向業界人士介紹相關服務方案。主辦單位預計是次展覽會將吸引來自全球的 10,000 名商貿業內人士，並匯聚全球的專家及精英參加，共同探討生鮮果蔬行業的最新趨勢、創新和機遇，是亞洲果蔬行業的頂級盛會。

▲ 食品標籤公司 Sinclair 通過自動化，高速 生產水果和蔬菜的可堆肥標籤，產品更獲 得 TÜV Austria 認證。標籤可提供各種形 狀和尺寸，容易撕除，並可分解成可堆肥 材料，比一般水果標籤更環保，符合企業 支持 ESG 和可持續發展的全球趨勢。

▲ 紅心火龍果美國安格斯牛柳粒

展覽會首日現場人潮不斷，氣氛熾熱，不少參展商皆表示訪客人流超出預期。有來自中國內地的水果商預計，今年展覽會的成交率將比往年多出四成。



亞博館冰室與社會企業「甦爐」合作，推出鮮果主題特飲，配以地道小食，展會期間每日免費派發。鮮果特飲包括消暑菠蘿冰、咸檸七和雜果賓治；而小食有馬仔、合桃酥和雞仔餅；款式每日轉換。

亞博館高級中菜廳《澐 · NUVA》亦特別配合展覽會主題，誠意打造「時令鮮果盛宴」。七道菜以不同鮮果入饌，包括柚子脆蜜蝦球、無花果椰皇燉花膠、紅心火龍果美國安格斯牛柳粒、葡汁響螺焗牛油果、百香果醬狀元豆腐、帶子鮮果紫米炒飯，以及原盅冰花雪耳津梨配日本蜜瓜。每道菜式設計皆別出心裁，揉合大廚的創意與廚藝，色彩繽紛、清新怡人，必定為食客感官帶來重重驚喜。



編輯：梁巧恩