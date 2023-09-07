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【網絡安全】黑客入侵數碼港、私隱公署：8.18已獲資料外洩通報　傳遭盜逾400GB資料（第三版）

Hot Talk 14:54 2023/09/07

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【網絡安全】數碼港確認遭黑客入侵、已報警及關閉受影響設備　傳逾400GB資料被盜

網絡安全威脅消息平台《FalconFeedsio》在社交媒體X（前稱：Twitter）周三（6日）發文指，勒索軟件黑客組織Trigona攻擊香港數碼港，並聲稱已取得超過400GB數據，在貼文中可以隱約看到，被盜資料包括公司文件、身分證明文件等，黑客在網站就資料索價約30萬美元（約234萬港元）。

私隱專員公署周四（7日）回覆本報查詢時稱，8月 18日收到相關的資料外洩事故通報，公署已根據既定程序就事件展開循規審查，亦已建議有關機欂應盡快通知受影響人士。

私隱專員公署，呼籲受影響人士提高警愓，慎防個人資料被盗用，若懷疑個人資料被外洩，可以向相關機構或公署（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk） 作出査詢，受影響人士為保障個人資料私隱，應採取以下措施：

  • 考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能（如有的話）
  • 留意個人電郵有沒有不尋常的登入記錄；
  • 收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件或披露個人資料；
  • 及對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺

有消息人士周三晚上已向本報指，黑客入侵數碼港屬實。數碼港於周三深夜發公告指，數碼港發現一宗網絡安全事件，涉及未經授權的第三方入侵數碼港部分的電腦系統，並指非常關注事件，已立刻採取行動控制，包括報警處理和關閉受影響的電腦設備，並在獨立的網絡安全專家的協助下迅速展開詳細調查。數碼港亦已向有關當局及香港個人資料私隱專員公署通報。

數碼港：已採取一系列安全防範措施

數碼港指，會向受影響人士提供一切適切的協助，以及提升系統防範，亦會通知受影響的人士，並為事件設立專屬電郵 （infosecurity.cs@cyberport.hk） 處理和跟進。數碼港又指，一直高度重視數據安全和個人資料私隱，已就是次事件採取一系列的安全防範措施， 包括重新檢視電腦網絡安全設施及現時的數據處理守則。 另外，數碼港會進一步加強在資料管理及網絡安全等各個範疇的安全性，以進一步提升系統 的防禦能力，並採取一切必要措施以確保資料穩妥保存。

數碼港為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，聚集超過1,900間社群企業，包括超過800間駐園區及接近 1,100 間非駐園區的初創企業和科技公司，由政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。

數碼港日前舉辦網絡安全活動

值得留意是，日前數碼港網絡漏洞檢測初創Cyberbay與香港警務處攜手合作的首屆「狩網運動」結束，為期兩個月的活動成功推動本地企業、數碼初創公司、非牟利團體及公營機構建立網絡安全保護和提升對網絡威脅的意識。

當時60間參與企業及機構成功透過免費網絡漏洞測試 （Bug Bounty），了解其業務網絡安全狀況，發現其中有一成屬於嚴重漏洞，四成屬於高風險漏洞，並獲得相關的網絡安全報告及一對一專業網絡安全諮詢，以加強其網絡安全狀態的掌握。

（第三版加入私隱專員公署回覆；第二版加入數碼港公告）

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編輯：李哲毅

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