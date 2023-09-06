【網絡安全】傳數碼港遭黑客入侵　逾400GB資料被盜

▲ 【網絡安全】傳數碼港受黑客入侵 逾400GB資料被盜

網絡安全威脅消息平台《FalconFeedsio》在社交媒體X（前稱：Twitter）發文指，勒索軟件黑客組織Trigona攻擊香港數碼港，並聲稱已取得超過400GB數據，在貼文中可以隱約看到，被盜資料包括公司文件、身分證明文件等，黑客在網站就資料索價約30萬美元（約234萬港元）。

有消息人士向本報指，黑客入侵數碼港屬實。本報正向數碼港查詢事件。

數碼港為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，聚集超過1,900間社群企業，包括超過800間駐園區及接近 1,100 間非駐園區的初創企業和科技公司，由政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。

值得留意是，日前數碼港網絡漏洞檢測初創Cyberbay與香港警務處攜手合作的首屆「狩網運動」結束，為期兩個月的活動成功推動本地企業、數碼初創公司、非牟利團體及公營機構建立網絡安全保護和提升對網絡威脅的意識。

當時60間參與企業及機構成功透過免費網絡漏洞測試 （Bug Bounty），了解其業務網絡安全狀況，發現其中有一成屬於嚴重漏洞，四成屬於高風險漏洞，並獲得相關的網絡安全報告及一對一專業網絡安全諮詢，以加強其網絡安全狀態的掌握。

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編輯：李哲毅