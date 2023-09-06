【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？

恒大 （03333） 股價急升83%，成交13億元，融創 （01918） 急升68%，成交26億元，碧桂園 （02007） 升21%，成交28億元，單計3隻股份成交罕有共67億元，非常誇張。

民企內房能否「復活」，投資界尚未有定論，但沽空軍團認輸，或促成今日大成交挾升股價的原因。

據資料顯示，證監截至8月25日的淡倉報告，恒大淡倉為2.6億股，融創淡倉1.9億股，碧桂園淡倉16億股，分別佔自由流通股數5.7%、5.8%及12%。

淡倉數據來自機構投資者的申報，但據統計淡倉機構IHS Markit Ltd.數據，融創淡倉佔自由流通股更由6月初的2%，增加至9%，比機構向監管當局申報的更多。

空軍要認輸，主要原因是長綫投資者開貨，以及愈來愈難平倉有關，最極端的發展，更需要不問價買貨來平倉，直拉扯升股價。

彭博指，自6月8日以來的股價走勢和頭寸變化，暗示空軍至少面臨3,000萬美元的賬面虧損。

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記者：譚志偉