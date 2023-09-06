【分析】融創及恒大單日股價急飆、成交創近期新高　炒賣主力是何許人也？

▲ 【分析】融創及恒大單日股價急飆、成交創近期新高 究竟炒賣主力何許人也？

內房板塊周三（6日）炒上，官媒《證券時報》再發評論文章，提及在目前房地產市場供求發生重大變化情況下，部分樓市限制政策已不合時宜，刺激近日獲重新納入港股通融創中國 （01918） 午後曾揚73.4%，高見2.74元，收市升幅仍有68.4%，報2.66元，全日成交額25.99億元，換手率達到20.8%；恒大 （03333） 全日衝上，午後初段已揚82.3%，高見0.64元，其後輕微回落後，再以全日高位0.64元收市，成交額6.33億元，換手率9.63%。

融創及恒大周三股價及成交均創近日新高，究竟炒賣主力是何許人也？

北水掃入融創中國 散戶集中地富途成最大淨賣出券商

根據報價系統紀錄，周三最大淨買入融創中國是北水，中國投資公司（即滬港通），以及中國創盈市場服務（即深港通）分別淨買入4213.4萬及1469.1萬元，合共2744.3萬元，其次是瑞銀倉位淨買入1075.9萬元。最多淨賣出券商則是散戶集中地富途倉位，淨賣出7433.3萬元，其次是中銀國際倉位及華泰金控倉位，分別佔3964.9萬及2570.5萬元。

從周三融創的三大成交券商來看，滬港通及深港通合共佔逾31%，而富途則佔10.2%，意味融創炒高之際，有散戶沽貨離場，而北水繼續買入增持。

較多散戶入場炒恒大

恒大周三股價同樣急飆，據報價系統估算資料，主要成交均是來自散戶較多券商，依次為富途、中銀國際、富昌、耀才及匯豐倉位，分別佔成交18.6%、8.2%、7.3%、4.5%及3.6%。

不過，恒大單日最大淨買入券商為機構客為主，依次為中泰國際證券、美林證券及招商證券香港；最大淨賣出則為散戶較多的富途、富昌、以及有「仙股大王」之稱孫粗洪旗下威華達 （00622） 倉位。以此可見，散戶是將恒大周三落鑊炒高的主力部隊，然而同日機構客進場淨買入較多恒大。

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記者：李哲毅