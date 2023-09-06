  • 30°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】融創及恒大單日股價急飆、成交創近期新高　炒賣主力是何許人也？

股市 19:51 2023/09/06

分享：

分享：

【分析】融創及恒大單日股價急飆、成交創近期新高　究竟炒賣主力何許人也？

內房板塊周三（6日）炒上，官媒《證券時報》再發評論文章，提及在目前房地產市場供求發生重大變化情況下，部分樓市限制政策已不合時宜，刺激近日獲重新納入港股通融創中國 （01918） 午後曾揚73.4%，高見2.74元，收市升幅仍有68.4%，報2.66元，全日成交額25.99億元，換手率達到20.8%；恒大 （03333） 全日衝上，午後初段已揚82.3%，高見0.64元，其後輕微回落後，再以全日高位0.64元收市，成交額6.33億元，換手率9.63%。

融創及恒大周三股價及成交均創近日新高，究竟炒賣主力是何許人也？

北水掃入融創中國 散戶集中地富途成最大淨賣出券商

根據報價系統紀錄，周三最大淨買入融創中國是北水，中國投資公司（即滬港通），以及中國創盈市場服務（即深港通）分別淨買入4213.4萬及1469.1萬元，合共2744.3萬元，其次是瑞銀倉位淨買入1075.9萬元。最多淨賣出券商則是散戶集中地富途倉位，淨賣出7433.3萬元，其次是中銀國際倉位及華泰金控倉位，分別佔3964.9萬及2570.5萬元。

從周三融創的三大成交券商來看，滬港通及深港通合共佔逾31%，而富途則佔10.2%，意味融創炒高之際，有散戶沽貨離場，而北水繼續買入增持。

較多散戶入場炒恒大

恒大周三股價同樣急飆，據報價系統估算資料，主要成交均是來自散戶較多券商，依次為富途、中銀國際、富昌、耀才及匯豐倉位，分別佔成交18.6%、8.2%、7.3%、4.5%及3.6%。

不過，恒大單日最大淨買入券商為機構客為主，依次為中泰國際證券、美林證券及招商證券香港；最大淨賣出則為散戶較多的富途、富昌、以及有「仙股大王」之稱孫粗洪旗下威華達 （00622） 倉位。以此可見，散戶是將恒大周三落鑊炒高的主力部隊，然而同日機構客進場淨買入較多恒大。

相關文章：

【內房危機】官媒：過去推出的限購、限售等政策已不合時宜　應因城施策盡快取消　

【內房銷售】融信中國上月銷售跌67%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

記者：李哲毅

港股 融創中國（01918） 中國恒大（03333）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【分析】碧桂園、融創、恒大為何大成交爆升？

下一篇文章

【業績│REIT】陽光房地產基金全年每基金單位分派跌12%　甲級寫字樓供過於求、空缺率16%　管理層料成新常態（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠債2023】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元
【綠債2023】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　耀才新舊客均11免、有銀行10免+抽獎可贏$3888（不斷更新）
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　耀才新舊客均11免、有銀行10免+抽獎可贏$3888（不斷更新）
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港股夜期+ADR】北水繼續吸資近42億　大手買融創中海油建行沽騰訊中石油　恒指夜期升32點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】北水繼續吸資近42億　大手買融創中海油建行沽騰訊中石油　恒指夜期升32點（不斷更新）
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款