北角和富中心三房近月新低價售　呎價跌破1.5萬元水平

近月二手樓市再次出現整固，業主議價幅度擴大，北角和富中心再錄得低層單位成交，業主需減價15%才獲承接，呎價跌破1.5萬元水平。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角和富道和富中心2座低層C室，單位實用面積約847平方呎，屬三房連主人套房間隔，向西北面開揚海景，成交價1,268萬元，實用呎價約14,970元，成屋苑近月新低呎價。業主原叫價1,500萬元，減價232萬元成交，減幅達15.5%。

蔡嘉駿補充，單位原業主早於2003年12月以290萬元低價購入上址，持貨20年帳面升值978萬元，期間大幅升值3.3倍。

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