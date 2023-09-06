【港交所388】歐冠昇再乘紅色的士「出國」　宣傳港交所倫敦辦事處啟用

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）再次出動紅色的士「出國」，不令人意外的是，歐冠昇同樣是為港交所海外辦事處宣傳。繼年內為紐約開設辦事處，港交所倫敦辦事處亦正式開幕，正式在亞洲、歐洲、美洲都設有據點。

港交所一連兩日在社交平台上載影片，歐冠昇所坐的紅色的士由青馬大橋，駛到倫敦橋。歐冠昇繼在香港回答的士司機提問「貼士」，再遇到倫敦經典Black Cab 的士司機問「個市如何」，歐冠昇分別回應「機遇處處（opportunity everywhere）」、「充滿活力（Vibrant）」。

雖然年內香港市況依然波動，但無礙港交所海外服務部署，目前，港交所在北京、上海和新加坡設立辦事處，今年先後再到倫敦、紐約設辦事處，加強跨市場和跨地域的聯繫是集團核心工作之一，為國際客戶提供實地支援。

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編輯：麥德銘