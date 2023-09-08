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【WhatsApp騙案】防範WhatsApp帳戶遭盜用　5大方法減風險

科技 15:49 2023/09/08

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針對WhatsApp帳戶的網絡攻擊日趨頻繁，黑客透過假冒受害人的親朋好友向他們傳送訊息，要求受害人轉發WhatsApp戶口之驗證碼，並利用驗證碼登入其WhatsApp帳戶，從而騎劫受害人的帳戶。

香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）表示，近日也有密切關注相關網絡攻擊，留意到騙徒除了騎劫受害人的WhatsApp帳戶，還會透過假冒受害人，向通訊錄的親友發訊息以騙取金錢或個人敏感資料作犯罪用途。

由此，HKCERT提醒，公眾可注意以下5大建議防範WhatsApp帳戶遭盜用：

  • 啟動雙重認證功能並設定PIN碼
  • 設定一個電郵地址，以便日後有需要時重設PIN碼
  • 切勿與他人分享登入驗證碼和雙重認證PIN碼
  • 定期在WhatsApp設定中檢查已連結裝置，並登出不再使用的裝置連結
  • 切勿從非官方渠道下載及使用WhatsApp應用程式

HKCERT亦歸納市民對WhatsApp帳戶保安的3大常見問題，並提出解答及保安建議：

  • 1）市民帳戶遭盜用後，是否能即時奪回主導權？

黑客一旦取得受害人的登入驗證碼後，便可以登入及盜用受害人的WhatsApp帳戶，與此同時，受害人亦會被強制退出自己的帳戶，WhatsApp會顯示要求輸入手機號碼的畫面。然而如果此時受害人再以自己的註冊手機號碼登入，便可以奪回帳戶的主導權。

步驟如下：受害人只要再次輸人手機號碼登入，WhatsApp會要求輸入一次性的驗證碼，此時用戶可等待並選擇透過以手機短訊（SMS）或來電方式，收取及輸入該驗證碼，完成後便可重新奪回帳戶的主導權。

當受害人再次登入帳戶時，會被要求輸入WhatsApp戶口的驗證碼。用戶應選取以SMS或來電方式收取該驗證碼。

 

  • 2）啟動雙重認證功能是否有效保障帳戶？

是，啟動雙重認證能有效阻止黑客登入及盜用用戶的帳戶。

當啟動雙重認證後，用戶需要設定一個六位數字的PIN碼。設定完成後，即使有騙徒騙去用戶的登入驗證碼，並成功登入了用戶的帳戶時，騙徒還是會被要求輸入用戶預先設定的雙重認證PIN 碼，才能使用用戶的WhatsApp帳戶。換句話說，設定雙重認證PIN碼後，黑客便無法奪取用戶的WhatsApp使用權。

騙徒若沒有用戶的雙重認證PIN密碼將不能使用用戶的 WhatsApp帳戶。

  • 3）假如原有賬戶未有啟動雙重認證，騙徒登入後啟用，是否就無法再奪回主導權？

不是。如騙徒盜用了用戶的帳戶後啟動雙重認證，用戶亦可重新奪回主導權。

雖然當用戶再次登入帳戶時，WhatsApp便會要求用戶輸入騙徒所設定的雙重認證PIN碼，用戶沒有該PIN碼便不能使用 WhatsApp。但是，據WhatsApp的官方指引，WhatsApp會容許用戶七天後重設該PIN碼及重新登入。除了等待七天外，WhatsApp亦允許用戶以預先設定的電郵地址重設PIN密碼。

不過無論用戶是否知道該PIN碼，只要用戶輸入六位數的登入驗證碼後，對方便會被強制登出，不能再繼續使用用戶的WhatsApp帳戶。

責任編輯：張寶燕

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