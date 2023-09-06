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【內地工作機會】大灣區青年就業計劃申請期延長 1.8萬港元月薪 請香港大學生

理財智慧 18:39 2023/09/06

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政府公布，大灣區青年就業計劃的申請期延長至12月31日，方便更多企業和青年參加。 勞工處今年3月推出恆常化大灣區青年就業計劃，鼓勵企業聘請香港的大學畢業生到大灣區內地城市工作，促進他們的事業發展和大灣區人才交流。

截至上月31日，共220間企業在計劃下提供2,069個職位空缺，333名青年獲聘。在香港和大灣區內地城市均有業務的企業可參與計劃，它們須按照香港法例，以不低於18,000港元月薪聘請合資格青年，並派駐他們到大灣區內地城市工作和接受在職培訓。政府會按每名受聘青年向企業發放每月10,000港元的津貼，為期最長18個月。參加計劃的青年必須為香港居民，可合法在港受僱工作，並於2021年至2023年獲頒學士或以上學位。畢業生申請計劃下空缺的截止日期為12月31日。

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責任編輯：陳玉蓮

 

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