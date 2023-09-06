【綠債2023】息率最少4.75厘 好過擺銀行定存?上年得2.5厘! 記低邊日開始認購

目前銀行存款利率約為4厘，但卻並非所有資金都能獲得這樣的高利息。不過，市民從本月開始有多個新的選擇。政府即將發行一批新的零售綠色債券（綠債），發行規模最少為150億，最多為200億港元，綠債的保底利息為4.75厘，高於去年的2.5厘。債券期限為3年，每手面值為1萬元。

新一批綠債的認購日期為9月18日至28日，將於10月10日發行，並於翌日掛牌交易。持有綠債的人每6個月將獲得一次與本地通脹掛鉤的利息，利率不低於4.75厘。換句話說，如果抽中5手，每手1萬元，一年後可以獲得2375元的利息。盡管2000多元看似不多，但總比把錢放在銀行不獲利為好。以每個午餐40元計算，這2000多元足以支付大約60頓免費午餐的費用。

因此，如果沒有資金需求，今年可以考慮購買綠色零售債券。畢竟，小額的金錢存入銀行，其利息並不算太高。

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責任編輯：陳玉蓮