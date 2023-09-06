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【小米1810】傳小米已試產汽車近一個月 每周生產50輛樣板車

股樓投資 19:23 2023/09/06

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近年進軍汽車行業的小米(01810) 正力爭明年上半年實現汽車量產的目標。內媒引述接近小米汽車的知情人士報道，小米汽車正處於試行生產階段，這項工作開展不足一個月。目前小米每周生產大約50輛樣板車，夜間工人很少。知情人士指出，小米汽車拿到工信部的批文也就在最近兩個月，最遲可以在年底獲批，批文到手就可以立即加足馬力全線量產小米汽車。

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消息指，目前小米汽車亦莊工廠大規模地招聘車間工人，招聘規模在100人左右，平均薪資在6000至7000元人民幣，每日工作時長為8小時，周末雙休，隨時入職。供應商還表示，這輪招聘只是小米汽車在前期為量產作準備，待年底或者明年初，小米汽車將會迎來更大規模的招聘。

另外高盛近日發表研報指，維持小米今年至2025年的收入預測，上調經調整淨利潤預測分別9％、2％和0％，期內毛利率預測亦獲上調0.2至0.4個百分點；同時將小米目標價由14.7元調升至14.9元，維持「中性」評級。

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 港股

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