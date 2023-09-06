【小米1810】傳小米已試產汽車近一個月 每周生產50輛樣板車

近年進軍汽車行業的小米(01810) 正力爭明年上半年實現汽車量產的目標。內媒引述接近小米汽車的知情人士報道，小米汽車正處於試行生產階段，這項工作開展不足一個月。目前小米每周生產大約50輛樣板車，夜間工人很少。知情人士指出，小米汽車拿到工信部的批文也就在最近兩個月，最遲可以在年底獲批，批文到手就可以立即加足馬力全線量產小米汽車。

傳中國將推出大基金三期扶持晶片業 規模近3,000億元人幣 詳情請看【下一頁】

【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

消息指，目前小米汽車亦莊工廠大規模地招聘車間工人，招聘規模在100人左右，平均薪資在6000至7000元人民幣，每日工作時長為8小時，周末雙休，隨時入職。供應商還表示，這輪招聘只是小米汽車在前期為量產作準備，待年底或者明年初，小米汽車將會迎來更大規模的招聘。

另外高盛近日發表研報指，維持小米今年至2025年的收入預測，上調經調整淨利潤預測分別9％、2％和0％，期內毛利率預測亦獲上調0.2至0.4個百分點；同時將小米目標價由14.7元調升至14.9元，維持「中性」評級。

恒指公司指港股成交額雖緩 仍維持交投活躍度 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機