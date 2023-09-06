▲ 【虛擬資產】OneDegree將為Hashkey交易所提供數字資產錢包保險服務

香港Hash Blockchain Limited旗下營運的HashKey Exchange，與OneInfinity by OneDegree公布，雙方就一系列戰略合作計劃簽訂諒解備忘錄（MOU），共同完善數字資產投資者保障，協助香港發展數字資產市場及進一步深化技術發展。

根據備忘錄，OneInfinity by OneDegree將為Hashkey Exchange提供其數字資產錢包的保險服務，保障範圍涵蓋「冷錢包」及「熱錢包」。（「冷錢包」即是將虛擬資產的鑰匙存於離線裝置，以防網絡攻擊；「熱錢包」是將虛擬資產鑰匙存放在連接互聯網的錢包，以便利交易進行）這一合作意味着數字資產將得到保險覆蓋，為投資者提供創新的安全保障。未來雙方將繼續合作進行產品研發，探索當機保護、數據備份以及負載管理等方面的研究，進一步提升平台安全，為客戶提供更全面保障。

HashKey Group首席營運官翁曉奇表示，通過這次合作，將進一步改進金融、技術和服務基礎設施，為客戶提供更全面保障，同時也期望在香港虛擬資產生態系統方面做出貢獻，促進其快速增長和長期發展。

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編輯：胡學能