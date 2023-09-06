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【美國加息】三藩市聯儲研究指加息影響深遠　對經濟產出影響至少持續12年

股市 18:22 2023/09/06

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聯儲局自去年3月以來多番加息，至今已累積加息超過5厘，三藩市聯儲研究報告發現，央行在一段時間的貨幣政策緊縮後，能加息造成的潛在經濟產出減少，而且可更持久地減緩經濟活動速度，情況會至少持續12年，反映加息的影響極為深遠。

該行研究人員指出，在所有其他經濟因素都相同的情況下，貨幣政策衝擊能夠比通常認為的更持久地減緩經濟活動速度，這些長期影響主要是通過投資決策產生，最終會導致生產率和資本存量比沒有政策干預時更低。

研究人員舉例指，如果利率上調1%，那麼12年後的實際國內生產總值（GDP）將較利率未調整的情況低5%左右。該局還研究了央行是否可以通過降低利率在長期提高經濟產能，結果發現央行可能無法通過讓經濟火熱運行，來消除對經濟潛力的長期影響。

報告最後提到，利率的變化可能會對潛在成長產生意想不到的持續影響，最終可能會使政策校准變得複雜。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 三藩市 經濟 GDP 加息 美國聯儲局
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