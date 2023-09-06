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【HSBC滙豐】滙豐信用卡主上半年旅遊消費按年升近2倍　新推「Travel Guru」計劃

Hot Talk 18:12 2023/09/06

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HSBC滙豐 （00005） 表示，疫情過後，本地消費者踴躍外遊，滙豐信用卡持卡人今年上半年的旅遊相關消費亦按年升近200%，其海外消費按年升近7成。該行宣布推出銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」，為滙豐信用卡持卡人提供一站式旅遊服務及優惠，客戶登記成為會員後，可尊享外幣簽賬高達額外6%「獎賞錢」回贈及一系列旅遊相關優惠。

卡主上半年喜到歐、日、澳門旅遊

滙豐指，今年上半年，該行信用卡持卡人最高消費的項目包括購物、酒店、餐廳及航空公司，旅遊保險類消費亦有上升趨勢。最受持卡人歡迎的3大旅遊目的地為日本、歐洲及澳門，當中在日本及澳門簽賬消費的客戶按年分別增長近5倍及18倍。

滙豐Travel Guru會員計劃共設有3個等級，會員只需於登記日起12個月內累積指定機票或酒店住宿簽賬次數及外幣簽賬目標金額，即可享一系列旅遊禮遇包括額外6%「獎賞錢」回贈。滙豐Everymile信用卡持卡人的外幣簽賬可以低至0.6港元簽賬兌1飛行里數，憑滙豐Visa Signature及Red Card信用卡作外幣簽賬亦可賺取分別高達9.6%和10%「獎賞錢」回贈。

持卡人只需於Reward+上簡單登記即可成為會員。計劃於今日起接受所有個人信用卡持卡人登記，首階段至本年底登記費用全免。

此外，滙豐信用卡於9月1日推出「最紅連環賞」。客戶可於本地餐飲簽賬賺取高達10%「獎賞錢」回贈並以8折於滙豐Reward+應用程式換購精選餐飲電子優惠券。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐：首季信用卡客旅遊支出復疫前　推獎賞錢兌Arrture Points　換環亞機場貴賓室服務

編輯：胡學能

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