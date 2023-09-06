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維港頌近月蝕讓不停　三房海景戶新近帳蝕逾兩球沽

股樓投資 18:56 2023/09/06

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中原地產林龍南表示，二手市場淡靜，不少業主持貨心態轉弱，各區紛錄減價成交，根據土地註冊處記錄，北角維港頌錄3個月內第4宗蝕讓成交。

林龍南指，中原新近促成維港頌6座高層A室成交，單位實用面積873平方呎，採3房1套連工人套間隔，享維港煙花海景，業主今年5月放盤，叫價3,080萬元，曾隨市況調整叫價至2,750萬元，最終以2,480萬元沽出，累減約600萬元或19%，折合實用呎價28,408元。

據了解，原業主於2017年以2,711萬元一手買入單位，一直作放租之用，是次沽出帳面需蝕讓231萬元離場，單位6年間貶值約8.5%。

 

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 維港頌 北角 中原地產

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