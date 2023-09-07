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英女難頂加租改住船屋 年慳逾8萬

環球社會熱點 08:05 2023/09/07

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英國一名女子在網上分享，因為業主決定加租後使她難再負擔在倫敦居住，遂決定改租船屋。合計其他開支後，女子稱一年可節省約9,000英鎊（約8.9萬港元）。

全球50歲以下癌症患者劇增140萬宗 30年內多近8成 【下一頁】

28歲的萊恩（Shannon Lane）在社交平台分享故事，表示原本在倫敦以月租950英鎊（約9,352港元）租住一房單位。但業主有日突然通知將會加租至1020英鎊，並暗示一房單位可能會多加一名租客。

萊恩稱業主打算在單位內加一幅假牆，非法間多一間無窗睡房。連串打擊下使她萌生搬屋念頭，某日路過倫敦運河發現有艘船屋出售，突然忽發奇想決定改變生活模式。

任職自由製作人的萊恩指已受夠「無殼蝸牛」的租屋生活，即使自己毫無船隻知識，亦曾經認為住船屋未必適合自己，但在年初仍決定申請貸款，最終以2.4萬英鎊（約23.6萬港元）買入船屋。

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不過，萊恩開始船屋生活後發現，原來不少「同齡人」在倫敦運河上住船屋，並在新朋友協助下更快適應新生活。她指船屋生活適合自己性格，可以四處遊歷，最「難頂」的是清理廁所。

原先萊恩每月連同租金在內，住宿開支達1,100英鎊（約1.08萬港元）。但搬到船屋後，萊恩稱每月住宿支出僅為350英鎊（約3,446港元），一年節省約9,000英鎊。

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責任編輯：吳漢培

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