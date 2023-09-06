【迪士尼100周年】迪士尼「創夢家」銅像今年10月在樂園登場 幻想工程師齊分享精心打造過程

今年為華特迪士尼公司100周年和香港迪士尼樂園18周年紀念，迪士尼創辦人華特迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」，將於今年10月在樂園與公眾見面。以上「創夢家」銅像由一班幻想工程師齊心協力打造，這次請來5位團隊成員，為大家分享銅像由創意理念到生產的過程的一點一滴。

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5位幻想工程師，在打造「創夢家」銅像的過於擔任不同角色。香港華特迪士尼幻想工程美術總監Kendall Elliott，是「創夢家」的美術總監，早於1995年已加入華特迪士尼工作室，並於2003年加入香港幻想工程師團隊的他，更參與興建香港迪士尼樂園。他表示，「創夢家」的靈感來自華特迪士尼萌生興建迪士尼樂園的一刻。「當年華特迪士尼帶著兩位女兒去到格里菲斯公園（Griffith Park）玩旋轉木馬，他在長凳上看着女兒們在旋轉木馬快樂的樣子，激發出興建迪士尼樂園的夢想。他希望興建一個地方，讓父母和小孩同樂。後來他與親友和工作室員工一起構思和興建第一個迪士尼樂園，這是眾所週知的迪士尼樂園的起源。」

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是次銅像的選址，也是細心挑選，完美配合以上「創夢家」背後的故事。「賓客可看到華特迪士尼、米奇老鼠、代表著將來的奇妙夢想城堡、以及作為迪士尼樂園原點的旋轉木馬 — 當華特迪士尼看著女兒們玩旋轉木馬時，萌生興建樂園想法的地方。」他指出， 在「創夢家」故事槪念的設計中，華特迪士尼和米奇老鼠一起坐在長凳傾談。華特迪士尼面向代表著迪士尼原點的旋轉木馬，微微轉向和手指向代表未來的奇妙夢想城堡，就好像向米奇老鼠訴說他們一起創造了很多經典的奇妙時刻 ，而未來還會為賓客締造更多奇妙的體驗。



負責整個項目的總監督和協調工作的Den Den（謝沅珩），是香港華特迪士尼幻想工程創意監製。作為幻想工程師香港團隊的製作人，她要跟與美國迪士尼團隊緊密溝通，令設計可以在短時間內完成。她表示，感謝美國迪士尼團隊對「創夢家」項目提供了不少寶貴意見，美國迪士尼的繪圖大師亦親手修改銅象手繪草圖上的米奇老鼠耳朵造型 ，令米奇老鼠更維俏維妙。Den Den 更有機會參與創作過程，與 Kendall 商量和檢討不同的設計和技術方案，令「創夢家」完美地表達銅像背後的故事和理念。Den Den 說，投入「創夢家」項目更加肯定自己在香港迪士尼樂園的新角色。在香港迪士尼工作數年的她笑言，自己在香港迪士尼的旅程也只是剛開始，因為每日都有新鮮事，她要仿效華特先生繼續為賓客創造夢幻體驗。

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香港華特迪士尼幻想工程創意設計師Sandra（梁沁韻），是「創夢家」項目的插畫師，負責創作插畫，展現整個項目的故事精髓。Sandra畢業於美國羅德島設計學院，主修插畫，畢業後便加入香港幻想工程師團隊。在參與「創夢家」項目的過程中，Sandra 第一次與美國創意團隊的傳奇插畫家和雕塑家合作，當中有幾位更是大師級人馬，包括為 Sandra 提供意見的 Chris Turner，令她獲益良多，亦展現出華特迪士尼傳承下一代的精神。這次合作，令 Sandra 見識到美國創意團隊對「說故事」的熱情，「大師們堅持把作品做得最好，重視每個細節，例如華特迪士尼手上介指位置、面部表情和皺紋；領呔款式和圖案；銅像的溫度、觸感、質感、顏色。」這份對作品的熱情令她深深感動，也貫徹香港迪士尼以故事為中心（story oriented）的理念，也令 Sandra 更了解華特迪士尼的故事，更明白要實現夢想需要「行動（take action）」。



即將展出的「創夢家」銅像，在設計上也較其他迪士尼樂園的特別之處，就是兩側設有書型牌匾。負責設計以上兩個書型牌匾的，就是香港華特迪士尼幻想工程平面設計助理Hugo （廖俠凱）。Hugo表示，兩個書型牌匾的設計概念是手寫日誌，華特先生的簽名樣式要有隨意的感覺。 為了忠於設計槪念，選擇一個合適的華特先生簽名樣式，Hugo 做了大量研究，最終在一本《木偶奇遇記》的繪本（Production book）中，找到合適的華特先生的簽名，並取得 Walt DisneyArchive 的授權使用。即便有合適的華特簽名及手寫信件作參考，排版及字體設計亦要花不少功夫。由設計排版、親自跟美國團隊的平面設計師與字體公司溝通， 到微調合適的中英文字體和符號，令整體的感覺更貼近華特迪士尼的手寫風格之餘，同時需要考慮到鑄銅製作對幼細字型的限制，在設計及實際製作上取得平衡。Hugo 亦要基於設計理念，決定物料、外觀及輪廓，連書頁打開在第幾頁等等細節都有考量。



自初中起，Hugo便是迪士尼粉絲，在高中的時候，Hugo 已立志加入香港迪士尼樂園從事設計工作。後來他在 2014 年升讀薩凡納藝術及設計大學(Savannah College of Art and Design – SCAD)，雙主修室內及平面設計，並有幸於 2018 年在香港迪士尼樂園實習，參與不同的設計項目，吸取很多寶貴的經驗。在實習完結後便到訪位於美國的大學總校交流及繼續學業。Hugo 於畢業後便全職加入香港幻想工程師團隊，主力負責及監督香港迪士尼樂園度假區的平面及標誌設計。他認為迪士尼幻想工程團隊及樂園設計最獨特之處就是對細節的處理。 他的故事亦展現了一個迪士尼粉絲因迪士尼樂園而創夢，一步一步到夢想成真、成為幻想工程師的故事。



「創夢家預覽館」由即日起至 9 月 30 日會開放予「奇妙處處通」會員參觀。預覽館內除了可率先預覽「創夢家」銅像，更展出華特 ‧ 迪士尼與米奇老鼠的啟迪故事，還特別呈獻來自華特迪士尼檔案館的珍藏 。為慶祝華特迪士尼公司 100 周年，「奇妙處處通」會員只要於社交平台 Facebook 或Instagram 按指定步驟分享帖文，即有機會換領「創夢家」限定紀念品一份。詳細換領方法請參考官方網站。

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責任編輯：陳詠妍