▲ 【綠債2023】舊批2.5厘保底息零售綠債價跌0.2% 專家籲勿「沽舊換新」

政府昨（5日）公布新一批零售綠債發售詳情後，仍在市場交易、2025年到期的上一批保底息2.5厘的零售綠債 （04252） 今（6日）債價偏軟，最多跌0.2%，報96.3元，收報96.35元，仍跌0.16%，成交量689手，成交金額664萬元。

信誠證券聯席董事張智威表示，新一批綠債保底息4.5厘較銀行普遍港元定存高，但由於早前定存息高，已吸納不少資金，故即使綠債超額認購，倍數亦不多，市民可認購20至30手。他指，今批綠債首天掛牌或不會如上批般「破發」，但債價最多或只升至約100.5元，短炒空間不大，並提醒獲分配上一批綠債的市民勿「沽舊換新」，以免承受現價虧損且蝕手續費和佣金，得不償失。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，新綠債派息至少4.75厘長達3年相對吸引，或受追捧，惟市場亦非沒有更高的定息產品或定存，亦料短炒空間不大。至於上市後會否「破發」，他認為要視乎認購反應，料今批上市後債價不會大幅偏離100元發行價，有閒資的市民可認購5至10手。

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記者：胡學能