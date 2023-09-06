【新股IPO】蜂巢能源科創板IPO恐推遲　傳遭長汽考慮出售股權、蜂巢能源已否認

▲ 【新股IPO】蜂巢能源科創板IPO恐推遲 傳遭長汽考慮出售股權、惟蜂巢能源已否認

長城汽車 （02333） 有份持股的蜂巢能源去年申請在科創板上市，計劃集資高達150億元人民幣。外電引述消息人士，由於內地啟動階段性收緊IPO，蜂巢能源的IPO計劃可能被推遲，長汽正在研究包括出售蜂巢能源股權在內的方案。

針對長城汽車考慮出售所持蜂巢能源股權的消息，內媒引述蜂巢能源回應指，「不是真的」。

外電引述知情人士指，長汽在研究包括出售所持電池公司蜂巢能源股權在內的方案。長城汽車與對潛在買家進行了初步會談，其中包括寧德時代。據指，寧德時代已就這部分資產進行了初步的盡職調查，但不確定公司是否將會推進潛在交易。

報道指，長汽持有蜂巢能源約39.4%股份，擁有約76.5% 的投票權。

蜂巢能源始於長城汽車，從2012年的項目組，到2016年的事業部，再到2018年註冊為獨立公司。現時，蜂巢能源為專業鋰離子電池系統提供商，專注於新能源汽車動力電池及儲能電池系統的研發、生產和銷售。

長汽為蜂巢能源最大的客戶，於2022年上半年，佔銷售額約57%。

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編輯：袁諾曦