【停供新聞】Meta抗議加國線上新聞法？　多國Facebook News將停用

▲ Meta宣布由今年12月起，英國、法國、德國的Facebook News新聞頁面將會停用。

加拿大政府於9月1日公布一項法案草案，要求使用媒體新聞訊息的互聯網科技巨頭，包括Google及Meta等也需為此支付費用。Meta表示停向加國Facebook及IG（Instagram）供應新聞之後，昨（5日）再宣布由今年12月起，英國、法國、德國的Facebook News新聞頁面將會停用。

Meta表示，全球Facebook的新聞內容所佔比例不足3％，因此新聞內容僅為平台的一小部分。這項決定是為了應對投資用戶最關心的內容，強調主要目標是提供社交互動及娛樂內容，而非新聞。

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雖然Meta將會停用Facebook News，惟Meta指，仍會履行對英、法、德國出版商的所有現有協議，惟不會簽署新商業協議以及為新聞機構提供新的Facebook產品。而新聞機構仍然可以利用Reels等產品及其廣告系統，接觸更多受眾。

此外，Meta強調將繼續支援事實查核工作的承諾，與全球的獨立事實查核機構合作打擊虛假訊息傳播。

責任編輯：張寶燕

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