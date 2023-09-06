置地推《租戶可持續發展合作計劃》　與租戶合作拓ESG

愈來愈多地產商投資環境、社會及管治（ESG），其中置地公司宣布推出全新《租戶可持續發展合作計劃》，旨在透過環境和社會領域計劃，與租戶共同參與可持續發展，另實踐公司長期發展承諾，將ESG目標納入其業務的各個層面。

全新計劃建基於為期6個月的「綠色裝修與營運認證」先導計劃的成功之上。先導計劃鼓勵新租戶在辦公室設計層面上減少對環境的影響，並為裝修前項目及日常營運提供認證及技術支援，鼓勵租戶採取可持續方案。參與先導計劃的27間商業租戶包括澳新銀行、史密夫斐爾律師事務所、香港交易所、香港大學創立方、年利達律師事務所和標準普爾。

置地公司商用物業執行董事江璣若說：「租戶是置地公司可持續發展策略中重要的持份者。我們對租戶先導計劃的熱烈反應感到鼓舞，因此決定推出《租戶可持續發展合作計劃》，重點關注環境計劃成效、數據共享以及社會計劃的參與度。我們期望吸引更多租戶參與這項年度計劃。」

《租戶可持續發展合作計劃》共設兩大關鍵領域，租戶需達到以下目標： 一、環境領域 「綠色裝修指南」建議租戶重用現有的建築設計及家具、採用可持續材料、節能設備和系統、提供良好的室內空氣和水質、便利設施和綠化空間以提升生活品質。 「綠色營運認證」建議租戶透過設置照明和冷氣控制系統，減少用電量。同時向租戶提供耗電參考數據、回收設施以收集可循環再造物品及廚餘、以及飲水機以減少使用即棄塑膠。 二、社會領域 鼓勵租戶參與年度租戶滿意度調查、物資捐贈、捐款配對計劃、多元共融計劃及義工服務計劃等，並鼓勵參與ESG活動。 租戶將根據參與領域的數量而獲得獎勵。獎勵包括完成證書、置地公司的宣傳推廣、高達30,000港元獎金以鼓勵獲得綠建環評認證或同等認證，以及由50,000元增加到每年80,000元的配對籌款計劃等。

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