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【夜經濟】朗豪坊自9月21日起推晚間活動及消費獎賞　中秋節晚上邀新晉歌手舉行兩場免費音樂表演

Hot Talk 17:38 2023/09/06

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【夜經濟】朗豪坊自9月21日起推晚間活動及消費獎賞　中秋節晚上邀新晉歌手舉行兩場免費音樂表演

冠君產業信託 （02778） 旗下朗豪坊自9月21日起，推出多項晚間活動及消費獎賞，包括於中秋節（9月29日）晚上在4樓及13樓舉行一連兩場的Moonlight Party，邀請多位年青新晉歌手進行一連兩場的免費音樂表演，並會為現場市民送上免費酒吧飲品及應節燈籠。

為配合中秋節，朗豪坊由9月21日起至10月23日，朗豪坊將於4樓及13樓設置巨型月亮打卡裝置，營造一整月的中秋月夜氣氛。

開設Snoopy期間限定店

另外，朗豪坊於9月21日起至10月23日每晚8時後，推出《朗豪坊Moonlight Rewards》雙倍獎賞活動，場內所有商舖以電子消費即享兩倍LP CLUB會員積分，消費滿400元即享4小時免費泊車優惠。

此外，朗豪坊亦會開設美國人氣漫畫《花生漫畫PEANUTS》的Snoopy期間限定店，並於9月21日至10月23日舉辦《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》。

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編輯：陳韻妍

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