【智慧城市】Google報告：逾半數本地初創　擬發展AI、ML技術

▲ Google 香港銷售及營運總經理余名德認為，企業內部可以建立創新團隊，協助更有效地促進與初創合作，擴大科企之間的連繫網絡。（湯致遠 攝）

近年各行業加速數碼化，初創企業亦大力應用人工智能（AI）等新興科技，提升料營運效率。Google 香港今（6日）發表《智慧數碼城市－飛躍新高：促進香港初創生態發展》報告指出，坊間愈來愈多應用AI及機器學習（ML）的成功案例，52%受訪初創正計劃投資發展相關技術。

《智慧數碼城市》報告由Google委託畢馬威進行，訪問逾 200 位初創企業的創辦人及行政人員，就本地創科發展進行分析，旨在全面剖析本港創科生態圈的發展，並提出相應建議。

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52%初創熱衷發展AI 成本高昂成最大挑戰

AI商業化已是不可逆轉的趨勢，坊間愈來愈多應用AI及機器學習（ML）的成功案例，該報告指出，52%受訪初創正計劃投資發展相關技術，惟高昂的準備（46%）及營運（43%）成本等因素造成障礙，49%受訪企業更認為資金是目前主要挑戰之一。

Google 香港銷售及營運總經理余名德認為，要解決資源問題，初創應善用第三方解決方案（TPP）構建基礎設施或開發程式，而科技公司及初創社群亦應推出不同計劃，配合政府專為初創企業而設的資助及支援，共同推動創新技術的應用。

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高薪酬、人才短缺 成初創招聘最大挑戰

此外，初創要成功也需要合適人才配套，為將來業務長遠發展建立穩固基礎。報告就提到，受訪初創認為高薪酬（58%）及人才短缺（51%）是招聘過程中的主要挑戰。

但余名德指出，年輕一代對其事業發展觀念改變，就為初創生態圈帶來曙光。報告指出，約7成學生及年輕專才會考慮加入或已經加入初創，亦有8成學生、大專畢業生及年輕專才同意持續提升技能及終身學習能保持競爭力，他相信這對未來香港創科發展是良好現象。

51%初創創辦人也認為，創新技術相關的課程能夠協助培育本地人才，並以AI或ML（42%）技能為優先，其次為編程（32%）、雲端計算（23%）、網絡安全（23%）及項目統籌（19%）。

記者：陳卓賢

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