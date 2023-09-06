  • 30°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智慧城市】Google報告：逾半數本地初創　擬發展AI、ML技術

科技 17:28 2023/09/06

分享：

分享：

Google 香港銷售及營運總經理余名德認為，企業內部可以建立創新團隊，協助更有效地促進與初創合作，擴大科企之間的連繫網絡。（湯致遠 攝）

近年各行業加速數碼化，初創企業亦大力應用人工智能（AI）等新興科技，提升料營運效率。Google 香港今（6日）發表《智慧數碼城市－飛躍新高：促進香港初創生態發展》報告指出，坊間愈來愈多應用AI及機器學習（ML）的成功案例，52%受訪初創正計劃投資發展相關技術。

《智慧數碼城市》報告由Google委託畢馬威進行，訪問逾 200 位初創企業的創辦人及行政人員，就本地創科發展進行分析，旨在全面剖析本港創科生態圈的發展，並提出相應建議。

【AI熱潮】AMD蘇姿丰：AI客戶參與度持續飆升　數據中心下半年業務強勁

52%初創熱衷發展AI   成本高昂成最大挑戰

AI商業化已是不可逆轉的趨勢，坊間愈來愈多應用AI及機器學習（ML）的成功案例，該報告指出，52%受訪初創正計劃投資發展相關技術，惟高昂的準備（46%）及營運（43%）成本等因素造成障礙，49%受訪企業更認為資金是目前主要挑戰之一。

Google 香港銷售及營運總經理余名德認為，要解決資源問題，初創應善用第三方解決方案（TPP）構建基礎設施或開發程式，而科技公司及初創社群亦應推出不同計劃，配合政府專為初創企業而設的資助及支援，共同推動創新技術的應用。

【Leica鏡頭】國際版小米13T系列　月底亮相

高薪酬、人才短缺   成初創招聘最大挑戰

此外，初創要成功也需要合適人才配套，為將來業務長遠發展建立穩固基礎。報告就提到，受訪初創認為高薪酬（58%）及人才短缺（51%）是招聘過程中的主要挑戰。

但余名德指出，年輕一代對其事業發展觀念改變，就為初創生態圈帶來曙光。報告指出，約7成學生及年輕專才會考慮加入或已經加入初創，亦有8成學生、大專畢業生及年輕專才同意持續提升技能及終身學習能保持競爭力，他相信這對未來香港創科發展是良好現象。

51%初創創辦人也認為，創新技術相關的課程能夠協助培育本地人才，並以AI或ML（42%）技能為優先，其次為編程（32%）、雲端計算（23%）、網絡安全（23%）及項目統籌（19%）。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】e-banner拓B2C市場 個性化產品1張都印
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【黑客攻擊】YouPorn勒索騙局猖獗　威脅洩露用戶性愛影片
2023/09/05
【黑客攻擊】YouPorn勒索騙局猖獗　威脅洩露用戶性愛影片
【數據產業】將軍澳創新園數據技術中心　將提供支援虛擬服務新設施
2023/09/05
【數據產業】將軍澳創新園數據技術中心　將提供支援虛擬服務新設施
【Google更新】Android轉用新Logo　機械人變3D造型
今日
【Google更新】Android轉用新Logo　機械人變3D造型
【新iPhone】iPhone 15發布倒數！　Apple推出官方YouTube直播頁面（附連結）
今日
【新iPhone】iPhone 15發布倒數！　Apple推出官方YouTube直播頁面（附連結）

你可能感興趣

【黑客攻擊】YouPorn勒索騙局猖獗　威脅洩露用戶性愛影片
16:30 2023/09/05
【黑客攻擊】YouPorn勒索騙局猖獗　威脅洩露用戶性愛影片
【數據產業】將軍澳創新園數據技術中心　將提供支援虛擬服務新設施
18:45 2023/09/05
【數據產業】將軍澳創新園數據技術中心　將提供支援虛擬服務新設施
【Google更新】Android轉用新Logo　機械人變3D造型
今日 13:14
【Google更新】Android轉用新Logo　機械人變3D造型
職位招聘 手機Apps 可持續發展 雲端 科技產品 網絡保安 市場拓展 數碼轉型 Google 香港

下一篇文章

【AI熱潮】AMD蘇姿丰：AI客戶參與度持續飆升　數據中心下半年業務強勁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數據產業】將軍澳創新園數據技術中心　將提供支援虛擬服務新設施
【數據產業】將軍澳創新園數據技術中心　將提供支援虛擬服務新設施
【香港再出發】香港企業疫後重塑自我　多元革新迎未來
【香港再出發】香港企業疫後重塑自我　多元革新迎未來
【電動車】寶馬推全球首款「電動防彈車」　續航力380公里
【電動車】寶馬推全球首款「電動防彈車」　續航力380公里
【Windows更新】舊版本Windows 11下月停止支援　微軟籲用戶盡快升級
【Windows更新】舊版本Windows 11下月停止支援　微軟籲用戶盡快升級
【黑客攻擊】YouPorn勒索騙局猖獗　威脅洩露用戶性愛影片
【黑客攻擊】YouPorn勒索騙局猖獗　威脅洩露用戶性愛影片
【新iPhone】iPhone 15發布倒數！　Apple推出官方YouTube直播頁面（附連結）
【新iPhone】iPhone 15發布倒數！　Apple推出官方YouTube直播頁面（附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款