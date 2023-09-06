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【多相】星凱‧堤岸現樓示位陪你睇　長廳三房戶　享城門河景致

股樓投資 17:55 2023/09/06

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中洲置業旗下沙田火炭星凱‧堤岸正籌備開展現樓銷售，中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目於今年6月獲批滿意紙，7月開始交付程序，近全數售出單位完成交付，故現時正式準備現樓新銷售步伐，最快日內更新價單，料針對人才推出新優惠。

楊聰永指，項目累售874伙，合共套現逾90億元，平均成交呎價2.03萬元，實呎價介乎約1.58萬至3.2萬元，成交價則介乎500萬至4,800萬元。項目租務活躍，從開始入伙至今已錄約180宗，平均每日有2至3宗，呎租方面就平均約40多元。

為配合新一輪銷售，發展商料於周末開放現樓示範單位予公眾預約參觀。其中5座49樓C室為連裝修示範單位，實用面積947平方呎，屬三房連工作間間隔。

5座49樓C室連裝修示範單位

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單位大廳呈長形開則，長約7米，闊約3.3米，實用面積約250平方呎，其中客飯廳間隔分明，以大地色系為主調。大門附近設有儲物櫃，配合現代家居所需。飯廳方面擺放6人餐枱，配以一排特色吊燈，感覺簡約時尚。客廳擺放了三人沙發及茶几後，仍有充足活動空間。推開落地玻璃趟門，就可達單位33平方呎的露台。

寢區則設有三個房間及一個工作間，當中主人套房空間寬敞，擺放雙人床後仍可三邊落床，並外接工作平台。主人浴室牆身、地台及洗手盆枱面均採用天然石材，並配置浴缸。而主人套房旁的工作間，被設計為化妝區及衣帽間。另外一間擺放單人床及衣櫃後仍有不少活動空間；房間採用粉紅色為主調。單位內最後一間睡房則用作書房，讓住戶可在寧靜的環境下工作。

 

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

陸東獨家專訪30分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 中洲置業 星凱‧堤岸 火炭

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