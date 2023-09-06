▲ 【間諜案】港商向心夫婦被控洗錢、台高院二審仍判無罪 惟再延長出境限制

中國創新投資 （01217） 主席向心、龔青夫婦因王立強間諜案件，被指涉犯國安法、洗錢等罪，綜合台媒報道，繼共諜案部分，獲檢方二度不起訴，台灣高等法院周三（6日）就洗錢部分二審仍判決向心、龔青夫婦無罪，但為確保日後審理及執行程序順利進行，二人仍自即日起繼續限制出境、出海8月。

台媒指，一審台北地方法院判決洗錢罪夫妻倆無罪，案件經上訴後，高等法院周三上午審結，維持一審無罪判決，認定無法證明向心夫婦參與非法吸金且將不法所得以洗錢方式來台買房地，判決無罪，檢方不服判決可上訴，但應符合《速審法》的規定。

向心夫妻被指「有相當理由足認有逃亡之虞」

高等法院認為，雖然中國創新公司與中國涉嫌吸金案的公司有簽署協議，但向心是否知悉吸金部分，仍有疑慮，也難以中國吸金集團在上海法院被判有罪，即認向心主觀上有參與非法吸金行為。

但高等法院認為，向心夫妻家人均在香港、中國，境外也具有相當經濟實力，檢方若於法定期間提起上訴，案情發展如對其等不利，非無因此萌生逃亡、脫免刑責之動機，有相當理由足認有逃亡之虞。為確保日後審理及執行程序順利進行，依刑事訴訟法規定，自9月6日起，繼續限制出境、出海8月。

中國創新投資：自始至終沒有任何犯罪事實存在

中國創新投資發公告指，感謝高等法院再次做出正確認定，「這個案件，高等法院之所以繼續維持一審無罪決定，原因十分簡單，就是自始至終沒有任何犯罪事實的存在」。

中國創新投資發又稱，「向心夫婦所謂共諜案，也與這個洗錢案一樣，都是沒有任何犯罪事實的存在，檢察官先前已將共諜案作成兩次不起訴處分。本次洗錢案，法院也已兩次作出無罪判決。」

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編輯：李哲毅