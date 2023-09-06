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【業績｜REIT】陽光房地產基金全年每基金單位分派跌12%　甲級寫字樓供過於求、空缺率16%　管理層料成新常態（第二版）

股市 19:29 2023/09/06

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【業績│REIT】陽光房地產信託全年每基金單位分派下跌12%至22仙

陽光房地產基金 （00435） 公布截至6月底止年度業績，可分派收入減少11.8%至3.8億元，每基金單位分派下跌12%至22仙，當中末期每基金單位分派11仙；派息比率提高0.5個百分點至97.9%。陽光房託指，雖然本港經濟出現反彈，惟業績表現仍受商業地產市場下滑影響，令全年物業收入淨額跌2.8%至6.24億元。除稅後虧損2840萬元，去年溢利1.03億元。

截至6月底，陽光房託的零售物業組合租用率為93.5%，按年跌1個百分點，相關年度則錄得續租租金負增長2.5%，負增長幅度較上一財政年有所收窄。陽光房託投資及投資者關係總監葉美鈴透露，目前零售物業平均租約年期為3年，明年約有3成的租約到期，零售行業整體氣氛好轉，惟部分如地產中介行業仍面對減租壓力。

甲級寫字樓供過於求、空缺率16%   管理層料成新常態

寫字樓方面，物業組合錄得租用率為93.1%，下跌1.7個百分點，相關年度續租租金負增長2.1%，相對上一財政年度的負增長5.5%。葉美鈴指，甲級寫字樓續受供求差距影響，平均空置率為15.7%，預計該板塊空置率仍將維持雙位數水平，並成為新常態。乙級寫字樓的表現則勝預期，受惠於零售業的反彈，而近期整體寫字樓租賃查詢已有所增加。

於6月30日，寫字樓及零售物業組合平均現行租金，分別為每平方呎34.6元及每平方呎65.6元，較去年下降1.4%及3%。

年度財務費用激增35%

與此同時，港元拆息高企，令財務費用激增35%至1.3億元，有效利率（Effective Rate）亦升0.8個百分點至2.9%，更有58%的存量貸款是以浮動利率計價，葉美鈴表示，未見儲局年内減息的誘因，會使用利率掉期等對冲手段調整，又會盤活租戶存放在公司的按金，料可抵消部分影響。 

對於政府要推動夜市經濟，被問及會否延長商場營業時間，管理層認為需要考量一攬子因素，包括商場的營運成本、人力安排、邊際收益等因素，同時須視乎商場鄰近民居的意向，又希望政府可出台具針對性的措施幫助業界。

（第二版加入管理層意見）

相關文章：【業績│房託】陽光房地產中期每基金單位分派減少9.8%至11仙、現價股息率6.86厘　寫字樓及商場出租率再降

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

編輯：陳韻妍

港股 陽光房地產基金（00435） 業績公布 香港物業 商廈 派息
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