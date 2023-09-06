【業績│REIT】陽光房地產信託全年每基金單位分派下跌12%至22仙　零售及寫字樓物業組合續租租金仍跌逾2%

▲ 【業績│REIT】陽光房地產信託全年每基金單位分派下跌12%至22仙

陽光房地產信託 （00435） 公布，截至6月底止年度可分派收入減少11.8%至3.8億元，每基金單位分派下跌12%至22仙，當中末期每基金單位分派11仙；派息比率提高0.5個百分點至97.9%。陽光房託全年物業收入淨額下降2.8%至6.24億元，除稅後虧損2840萬元，去年溢利1.03億元。

現行租金未止跌

截至6月底，陽光房託零售物業組合租用率為93.5%，按年下跌1個百分點，相關年度則錄得續租租金負增長2.5%，相對2021/22年財政年度的負增長5%。寫字樓方面，集團物業組合錄得租用率下跌1.7個百分點至93.1%，相關年度續租租金負增長2.1%，相對上一財政年度的負增長5.5%。

於6月30日，集團寫字樓及零售物業組合平均現行租金，分別為每平方呎34.6元及每平方呎65.6元，較去年下降1.4%及3%。

截至6月30日，陽光房託資產負債比率升2.8個百分點至26.1%。

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編輯：陳韻妍