全球50歲以下癌症患者劇增140萬宗 30年內多近8成

最新研究指出，全球在30年內，低於50歲的癌症患者增加接近80%，人數超過140萬。研究表示，個案上升估計與民眾不良飲食習慣﹑煙酒消耗及運動量不足等因素有關。

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由英國愛丁堡大學與中國浙江大學醫學院聯合研究的報告在學術期刊《BMJ Oncology》刊登，分析204個國家的29種癌症數據。當中發現1990年至2019年間，全球50歲以下人士確診早發性癌症人數增至326萬人，升幅達79%。

咽喉癌及前列線癌患者人數增長最快速，估計未來年度增幅為2.28%及2.23%。反之，肝癌患者預計會減少2.88%。

40歲﹑30歲或以下癌症患者死亡人數上升27%，2019年時50歲以下人士死亡人數超過100萬。報告指出，自1990年起全球癌症及相關死亡人數持續上升。

死亡個案中以乳癌患者人數最多，咽喉癌﹑肺癌﹑胃癌及大腸癌亦主要致死原因之一。升幅較緩和的是腎癌及子宮癌。

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按地區劃分，2019年時北美﹑大洋洲及西歐地區的早發性癌症患者比例最高。50歲以下癌症死亡個案最高地區分別為大洋洲﹑東歐及中亞地區。在中至低收入國家中，早發性癌症對女性的影響超過男性，患者數及死亡率更高。

研究估計，全球2030年時新增早發癌症及相關死亡個案將增加31%及21%，當中40歲至49歲人士為高危族群。

專家稱研究仍在初步階段，未有確切成因，但指飲食習慣欠佳﹑吸煙﹑飲酒﹑缺乏運動及痴肥估計與癌症個案增加有關。報告建議全球民眾應有健康生活模式，包括健康飲食﹑減少飲酒吸煙及定期合適的戶外運動，有助降低早發性癌症機率。

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責任編輯：吳漢培