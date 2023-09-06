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【小米1810】小米據報已試生產近一個月　每周出產50輛樣辦車

股市 16:45 2023/09/06

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【小米1810】小米汽車據報已試生產近一個月　每周出產50輛樣辦車

小米 （01810） 造車計劃再有新進展，有內媒引述消息人士指，小米汽車亦莊工廠正為即將的正式量產做最後的準備，小米汽車現在正處於試生產階段，這項工作開展不足一個月，目前小米每周生產大約50輛樣車，夜間工人很少。

據知情人士介紹，試生產主要是測試生產線設備運轉是否順暢、工序銜接、工人熟練度、以及對產品一致性進行全面檢測，如果樣車在測試的過程中出現同類問題，會進一步排查並調試生產線，反之則證明生產線基本合格，可以進入大規模量產階段。

小米汽車招聘規模100人上下

此前有消息指，小米汽車已經拿到發改委批准的電動汽車生產申請，下一步只待工信部的相關批文，有知情人士最新表示，小米汽車拿到工信部的批文也就在最近兩個月，最遲可以在年底獲批，「批文到手就可以立即加足馬力全線量產小米汽車」。

報道又稱，小米汽車似乎對拿到批文一事不再有顧慮，目前，小米汽車亦莊工廠又在大規模地招聘車間工人，招聘規模在100人上下，平均薪資在6000至7000元，每日工作時長為8小時，周末雙休，隨時入職。

報道又引述為小米汽車作招聘的人力資源公司稱，這輪招聘只是小米汽車在前期為量產做準備，等到年底或者明年初，小米汽車將會迎來更大規模的招聘。

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【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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編輯：李哲毅

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