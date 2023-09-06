  • 29°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla上海工廠生產一輛車要用幾多秒？　當地第200萬輛電動車整車下線

股市 18:52 2023/09/06

分享：

分享：

【TSLA】Tesla上海工廠生產一輛車要用幾多秒？　當地第200萬輛電動車整車下線

Tesla（美：TSLA）宣布，上海超級工廠的第200萬輛電動車已經整車下線，意味Tesla上海工廠達成「200萬」目標只需46個月便完成。Tesla上海工廠首次完成「100萬輛」的目標用了33個月，而從「100萬」到「200萬」更只需13個月。

Tesla上半年逾5成電動車出自上海超級工廠

Tesla上半年全球交付量為88.9萬輛，當中來自中國批發銷量為46.4萬輛，意味超過5成電動車出自上海超級工廠。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾經透露，生產一輛車只需要45秒，如今該項記錄再度被刷新，目前生產一輛車需時少於40秒。

Tesla指，集團會針對不同生產綫，設有相應的生產流程，以提升效率，如在焊裝車間生產車身底板時，已安排3條並行的生產綫，故此可同一時間生產前、中、後三個部分。工廠同時亦配置6000噸重的巨型壓鑄機，透過高溫鋁液注入模具的方式，令整個後底板一體成型，因此70多個焊接件可「整合為一」，令生產流程再簡化。

更多美股新聞

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】港人移民熱點伯明翰破產　完美風暴從何而起？

相關文章：

【TSLA】Tesla上海工廠供應鏈本地化率超過95%　外資要在華站住腳就要有本土合作和支援

【TSLA】Tesla發動新一輪減價戰　雷諾工程師：無力參與競賽

記者：伍鍵文

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】蜂巢能源科創板IPO恐推遲　傳遭長汽考慮出售股權、蜂巢能源已否認

下一篇文章

【港股夜期+ADR】北水繼續吸資近42億　大手買融創中海油建行沽騰訊中石油　恒指夜期升32點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【綠債2023】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元
【綠債2023】新一批零售綠色債券「保底息」4.75厘　9.18開始認購　發行規模不少於150億元
【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
【英國經濟】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產　首相府發言人：不會救助
【港股夜期+ADR】北水繼續吸資近42億　大手買融創中海油建行沽騰訊中石油　恒指夜期升32點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】北水繼續吸資近42億　大手買融創中海油建行沽騰訊中石油　恒指夜期升32點（不斷更新）
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　耀才新舊客均11免、有銀行10免+抽獎可贏$3888（不斷更新）
【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　耀才新舊客均11免、有銀行10免+抽獎可贏$3888（不斷更新）
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款