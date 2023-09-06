▲ 【TSLA】Tesla上海工廠生產一輛車要用幾多秒？ 當地第200萬輛電動車整車下線

Tesla（美：TSLA）宣布，上海超級工廠的第200萬輛電動車已經整車下線，意味Tesla上海工廠達成「200萬」目標只需46個月便完成。Tesla上海工廠首次完成「100萬輛」的目標用了33個月，而從「100萬」到「200萬」更只需13個月。

Tesla上半年逾5成電動車出自上海超級工廠

Tesla上半年全球交付量為88.9萬輛，當中來自中國批發銷量為46.4萬輛，意味超過5成電動車出自上海超級工廠。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾經透露，生產一輛車只需要45秒，如今該項記錄再度被刷新，目前生產一輛車需時少於40秒。

Tesla指，集團會針對不同生產綫，設有相應的生產流程，以提升效率，如在焊裝車間生產車身底板時，已安排3條並行的生產綫，故此可同一時間生產前、中、後三個部分。工廠同時亦配置6000噸重的巨型壓鑄機，透過高溫鋁液注入模具的方式，令整個後底板一體成型，因此70多個焊接件可「整合為一」，令生產流程再簡化。

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記者：伍鍵文